오너가 2·3세 전진 배치

온라인 채널·프리미엄 전략 추진

문구기업 모나미가 오너가 2세인 송하윤 사장을 부회장으로 승진시켜 대표이사에 선임했다. 오너가 3세인 송재화 기획총괄도 사장으로 승진했다.

송하윤 모나미 부회장(대표이사). 모나미 AD 원본보기 아이콘

모나미는 급변하는 경영 환경에 대응하고 지속 가능한 성장 기반을 구축하기 위해 이 같은 인사를 단행했다고 7일 밝혔다.

송하경 회장은 명예회장으로 추대돼 고문 역할을 맡는다. 송하경 명예회장의 막냇동생인 송하윤 신임 대표이사는 부회장으로 승진해 형에 이어 대표이사직을 맡게 됐다. 송 대표이사는 1992년 모나미에 입사해 전무와 부사장을 거쳐 지난해 사장에 선임됐다.

송하경 명예회장의 장남인 송재화 신임 사장은 2014년 모나미에 입사한 뒤 기획총괄을 맡아왔다.

모나미는 이번 인사를 통해 젊은 경영진의 감각을 바탕으로 변화하는 시장 흐름에 기민하게 대응하고, 수평적이고 신속한 의사결정 체계를 구축한다는 방침이다.

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신임 경영진은 온라인 유통 채널 경쟁력을 강화해 디지털 문구 시장에 진출하고, 프리미엄 브랜드 전략과 신사업 발굴에도 속도를 낼 계획이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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