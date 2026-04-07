속초시,'지역사회보장계획' 수립 착수

2030년까지의 복지 이정표 수립

시민 100인 타운홀미팅 결과

지역사회보장계획 수립 단계부터 반영

강원도 속초시가 지난달 20일 개최한 타운홀미팅에서 수렴한 시민의 의견을 바탕으로 향후 4년간 지역 복지정책의 이정표가 될 '제6기 지역사회보장계획(2027∼2030)'수립에 나선다.

속초시가 지난달 20일 개최한 타운홀미팅에서 수렴한 시민의 의견을 바탕으로 향후 4년간 지역 복지정책의 이정표가 될 '제6기 지역사회보장계획(2027∼2030)'수립에 나선다. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 이달 중 제6기 지역사회보장계획 수립을 위한 연구용역에 착수, 오는 9월까지 모든 절차를 마친다는 계획이다.

법정계획 수립의 가장 첫 단계부터 시민들의 목소리를 적극적으로 반영해 정책의 실효성을 높이고 시민이 체감할 수 있는 '복지 도시, 속초'를 조성한다는 방침이다.

앞서 시는 지난 3월 20일 카시아 속초에서 분야별 공개모집을 통해 선정된 시민 100명이 참여한 가운데 '속초 복지, 시민이 설계하다'를 개최했다.

참여형 원탁회의 방식으로 진행된 이날 행사에서는 다양한 계층의 시민들이 지역사회에 필요한 복지 의제를 발굴하고 정책 우선순위를 논의했다.

시민들이 제안한 정책의제는 총 13개 분야로 정리됐다. 우선순위 투표 결과 가장 높은 필요성이 제기된 과제는 '의료시설 확충 및 생애주기별 의료서비스 확대'였으며 이어 '지역 내 문화시설 및 교육프로그램 확대', '청년 정주 여건 확대', '청소년 복지 편의시설 및 인프라 확대' 등이 상위 과제로 선정됐다.

세부 논의에서는 지역 내 필수 의료 기반 부족이 가장 절실한 문제로 꼽혔다. 24시간 아동병원, 산부인과·분만 인프라, 소아청소년과 야간·주말 진료, 종합병원 설립 논의, 응급환자 이송체계 개선 등 구체적인 의료 관련 요구가 다수 제시됐다. 이는 단순히 병원 확충 차원을 넘어 아이를 낳고 키우며 정착할 수 있는 도시 여건과 직결되는 과제로 인식되고 있음을 보여준다.

청년층과 중장년층에서는 정주 여건 개선 요구가 두드러졌다. 청년 주거비 부담 완화, 월세 지원, 일자리 확대, 문화 인프라 확충, 청년 전용 공간 마련 등 '머물고 싶은 도시'를 위한 제안이 집중됐다. 이와 함께 경력단절여성과 중장년층을 위한 고용·재취업 지원, 장애인 맞춤형 일자리와 직업훈련 확대, 노인 일자리 및 복지시설 확충 요구 등 생애주기별 맞춤형 복지 정책의 필요성도 확인됐다.

복지 전달체계 전반에 대한 개선 의견도 이어졌다. 시민들은 복지 사각지대 발굴, 중복수혜 방지, 데이터 기반 맞춤형 지원, 복지 컨트롤타워 구축, 사회복지 인력 확충 및 종사자 처우 개선 등을 제안했다. 이는 필요한 사람에게 적시에 정확한 지원이 전달되는 체계 정비가 중요하다는 현장의 인식을 반영한 것으로 풀이된다.

속초시가 지난달 20일 개최한 타운홀미팅에서 수렴한 시민의 의견을 바탕으로 향후 4년간 지역 복지정책의 이정표가 될 '제6기 지역사회보장계획(2027∼2030)'수립에 나선다. 속초시 제공 원본보기 아이콘

시는 이와 같은 시민 제안과 도출된 우선순위 결과를 제6기 지역사회보장계획의 핵심 지표로 삼고 수립을 추진할 방침이다. 특히 시 차원에서 추진 가능한 과제와 대외 협력 또는 제도개선이 필요한 과제를 구분해 실행력을 극대화한다는 계획이다.

속초시 제6기 지역사회보장계획 수립은 4월 중에 착수해 5개월 간의 용역을 거친 공청회와 공고, 지역사회보장협의체 심의, 시의회 보고 등의 절차를 모두 마친 뒤 9월 말까지 완료된다.

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이병선 속초시장은 "시민 여러분께서 현장에서 전해주신 소중한 의견은 속초시 미래 복지 체계의 튼튼한 뿌리가 될 것"이라며 "타운홀미팅이 일회성 제안으로 그치지 않고 실제 정책과 사업에 적극 반영돼 시민이 체감하는 실질적인 복지 변화로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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