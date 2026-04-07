사계절 온수풀 ‘아쿠아 헤이븐(Aqua Haven)’ 도심 속 이색 풀파티



7월 총 4회 한정 운영… 얼리버드 티켓 최대 40% 할인 혜택 제공

롯데호텔 부산이 다가오는 여름을 색다르게 즐길 수 있는 프리미엄 풀파티 '헤이븐 이스케이프(HAVEN ESCAPE)'를 7월 선보인다.

2023년 이후 잠시 휴식기를 가졌던 해당 이벤트를 다시 운영하며 부산 여름 시즌을 대표하는 콘텐츠로 고객들을 맞이할 계획이다.

이번 풀파티는 호텔 7층에 위치한 사계절 온수풀 '아쿠아 헤이븐(Aqua Haven)'에서 열린다. '낙원'을 의미하는 '헤이븐(HAVEN)'과 '일상으로부터의 탈출'을 뜻하는 '이스케이프(ESCAPE)'를 결합한 명칭으로, 도심 속에서 특별한 휴식과 여름의 활기를 동시에 경험할 수 있도록 마련했다.

행사는 7월 17일과 18일, 24일과 25일 오후 7시부터 진행한다. 티켓은 4월 6일 빅크(BIGC) 링크를 통해 오픈하며, 약 2주간 운영되는 얼리버드 기간 정상가 7만7000원 대비 약 40% 할인된 4만6200원에 한정 판매한다. 이후 크림(KREAM), 놀(NOL)을 통해서도 순차적으로 티켓을 선보인다.

더불어, 롯데호텔부산 공식 홈페이지에서는 풀파티 입장권 2매가 포함된 객실 패키지 상품도 선보인다. 풀파티를 즐긴 후 여유롭게 호캉스까지 즐길 수 있어 올 여름 도심호캉스 계획이 있다면 최적의 선택이 될 것으로 보인다.

아울러 호텔 공식 홈페이지를 통해 예약 시 상시 최적의 요금이 제공돼, 보다 합리적인 가격으로 프리미엄 서비스를 경험할 수 있도록 했다.

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이번 풀파티는 아티스트와 DJ 공연을 중심으로 한 음악과 경험 콘텐츠를 결합한 것이 특징이다. 아쿠아헤이븐의 프라이빗한 분위기 속에서 한여름 밤을 더욱 생동감 있게 즐길 수 있도록 구성했으며, 특별 게스트 라인업은 순차적으로 공개할 예정이다.

롯데호텔 부산 관계자는 "오랜만에 선보이는 이벤트로, 부산의 여름밤을 특별하게 즐기고자 하는 고객들에게 차별화된 경험을 제공할 수 있도록 완성도 높게 준비했다"며 "한정된 일정으로 운영돼 조기 매진이 예상되는 만큼 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

2026 롯데호텔부산 풀파티 포스터. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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