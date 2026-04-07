정부가 공급망 병목 해소를 위해 국민이 직접 참여하는 상시 규제개선 창구를 구축했다.

재정경제부는 7일 '전국민 공급망 애로 핫라인'을 전날부터 구축해 수입·생산·유통 단계에서 발생하는 공급망 애로사항과 정책 건의를 접수한다고 밝혔다.

이번 조치는 최근 중동 사태 등 대외 불확실성 확대에 따라 원자재와 중간재 수급 차질, 물류 지연 등 공급망 병목 현상이 나타나는 데 대응하기 위한 것이다.

부산 북항에 수출용 컨테이너가 선박에 선적돼 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

핫라인을 통해 접수된 제안은 재정경제부뿐 아니라 산업통상자원부, 국토교통부, 기후에너지부, 보건복지부, 식품의약품안전처, 농림축산식품부, 관세청 등 품목별 소관 부처로 공유된다.

각 부처는 공식 SNS 채널을 통해서도 기업과 국민의 건의사항을 접수하고, 소관 분야별로 검토를 진행할 예정이다.

정부는 앞서 지난 3일 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 '공급망 병목 해소를 위한 규제개선 방안'을 발표한 바 있다. 해당 방안에는 원자재·중간재의 원활한 도입과 생산 차질 최소화를 위해 한시적 규제 특례를 적용하고, 인허가 절차를 간소화하며, 적극 행정을 통해 현장 애로를 신속히 해소하는 내용이 담겼다.

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재경부는 접수된 제안을 신속히 검토해 규제 완화 등 실질적인 조치를 추진하고, SNS 등을 활용한 실시간 소통을 통해 공급망 대응 체계를 강화할 계획이라고 밝혔다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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