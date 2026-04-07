위성사업부 신설·시험위성 3분기 발사…개발·운용·데이터 서비스로 수익 다변화

국내 민간 우주 발사체 기업 이노스페이스가 발사 서비스 중심 사업을 넘어 위성 개발·운용·데이터 서비스까지 아우르는 수직통합형 우주 플랫폼 사업에 본격 착수했다. 뉴 스페이스 시대 핵심 경쟁력인 '발사체+위성+서비스' 일괄 공급 체계를 국내 민간기업이 구축하기 시작했다는 점에서 의미가 크다.

이노스페이스는 7일 위성사업부를 신설하고 기존 발사체 개발·발사 서비스를 위성 개발·제조, 운용, 데이터 서비스까지 확장한다고 밝혔다.

이노스페이스 위성사업부 임직원이 '이노샛-0(InnoSat-0)'을 조립하고 있다. 이노스페이스 제공 AD 원본보기 아이콘

회사는 청주캠퍼스에 위성 개발·제조, 시스템 통합, 운용·시험평가, 안테나 시스템 등 핵심 인프라를 구축해 고객 임무 전 주기를 지원하는 통합 서비스를 준비하고 있다. 향후 지상국 연계 위성통신과 데이터 서비스까지 넓혀 엔드투엔드(End-to-End) 사업 구조를 완성할 계획이다.

시험위성 '이노샛-0' 3분기 발사…민간 첫 전주기 검증

신설 조직의 첫 실증 과제는 3유닛(3U) 큐브샛 시험위성 '이노샛-0(InnoSat-0)'이다.

이노스페이스는 개발을 마친 이노샛-0을 올해 3분기 예정된 '한빛-나노(HANBIT-Nano)'에 탑재해 발사하고, 자세제어(ADCS), 통신, 전력, 궤도제어 등 핵심 기술을 실제 우주 환경에서 검증할 계획이다.

이번 발사는 국내 민간 발사체 기업이 위성 개발부터 발사, 운용까지 전 과정을 자체 수행하는 첫 사례라는 점에서 상징성이 크다.

이노스페이스는 발사체 추진 기술을 위성 플랫폼에 적용해 궤도 기동과 운용 성능을 차별화할 방침이다. 자체 발사체 '한빛' 시리즈의 반복 발사를 통해 위성 기술을 빠르게 검증하고, 발사체에서 축적한 추진·제어 역량을 활용해 고난도 위성 임무 대응력을 높인다는 전략이다.

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김수종 이노스페이스 대표는 "위성사업부 신설은 발사체 중심 사업에서 위성 개발, 발사, 운용, 데이터 서비스까지 확장하는 수직통합형 우주 플랫폼 공급자로 가는 출발점"이라며 "빠른 수직계열화를 통해 수익구조를 다변화하고 글로벌 우주 시장 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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