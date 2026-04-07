홈페이지·앱서 실시간 순번 확인 가능

자동 예약 시스템 특허 출원 완료

제주항공 제주항공 close 증권정보 089590 KOSPI 현재가 5,040 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 127,312 전일가 5,040 2026.04.07 09:47 기준 관련기사 제주항공, 데이터 기반 항공안전 체계 고도화…"IOSA 인증 준비 마쳐" 제주항공, 1~2월 LCC 최다 수송객수 기록…실적 호조 이어간다 제주항공, 인천~제주 주 2회 시범 운항… 외국인·지역민 편의 제고 전 종목 시세 보기 이 회원들의 예약 편의를 높이기 위해 만석 항공편 대기 시스템을 가동한다.

제주항공 대기예약 서비스 도입. 제주항공 AD 원본보기 아이콘

제주항공은 홈페이지와 모바일 앱·웹에서 회원을 대상으로 대기예약 서비스를 시작한다고 7일 밝혔다. 항공편이 만석이라 좌석을 구하지 못한 승객은 로그인 후 대기 순번을 확인하며 신청할 수 있다. 좌석이 확보되면 알림톡이나 문자, 이메일로 확약 안내가 전송된다.

대기예약은 편도만 가능하며 비즈라이트 좌석은 제외된다. 결제 기한은 국제선의 경우 확약 다음날 23시까지다. 국내선은 확약 안내 시점에 따라 당일 오후 3시 또는 다음날 오전 10시까지 결제를 마쳐야 한다. 기한 내 결제가 이뤄지지 않으면 기회는 자동으로 다음 순번에게 넘어간다.

서비스의 공정한 이용을 위해 회원 ID당 최대 6건까지 대기가 가능하며, 1건당 최대 9명까지 신청할 수 있다. 제주항공은 이번 서비스 도입과 함께 취소 좌석 발생 시 실시간으로 자동 확약되는 시스템에 대해 특허를 출원했다.

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제주항공 관계자는 "반복적인 새로고침이나 고객센터 문의 없이 고객이 직접 대기를 신청하고 순번까지 확인할 수 있게 했다"며 "회원 중심의 혜택을 지속 확대하고 효율적인 항공 이용 환경을 제공하겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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