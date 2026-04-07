최수연 대표 "AI시대 핵심은 고품질 데이터"

네이버가 EBS와 전략적 파트너십을 맺고 신뢰도 높은 지식 영상 콘텐츠 구축에 나선다.

경기 성남시 네이버 본사. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

최수연 네이버 대표와 김유열 EBS 사장은 7일 경기 성남시 네이버 1784 사옥에서 '지식 영상 콘텐츠 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약으로 양사는 대규모 지식·학습 영상 콘텐츠를 함께 제작한다. 건강, 금융·경제 등 실생활과 밀접한 정보성 콘텐츠부터 초·중·고 교과 과정을 반영한 학습 콘텐츠까지 폭넓게 다루며, 지식 영상 아카이브로 확장을 추진한다.

제작된 콘텐츠는 네이버 검색·홈피드·지식백과 등 주요 서비스에 제공된다. 이용자들이 네이버 플랫폼 전반에서 원하는 정보를 보다 정확하고 깊이 있게 이해할 수 있도록 지원한다는 계획이다.

최수연 대표는 "네이버는 인공지능(AI) 시대 핵심 경쟁력인 고품질 데이터 확보와 생태계 구축을 위해 노력해 왔다"며 "자사의 AI 기술·플랫폼 역량이 EBS의 검증된 콘텐츠 제작 역량과 결합해 신뢰할 수 있는 지식 콘텐츠 생태계 확장을 이끌 것으로 기대된다"고 말했다.

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김유열 사장은 "이번 협약은 EBS의 제작 노하우와 네이버의 AI 기술력을 결합하는 혁신의 출발점"이라며 "AI 환각에 대한 경각심이 높아지는 시대에 EBS의 공신력 있는 영상 콘텐츠와 네이버의 AI 서비스가 신뢰할 수 있는 디지털 환경을 조성하도록 노력하겠다"고 전했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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