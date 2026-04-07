김사열(69) 전 국가균형발전위원장이 대구교육감에 불출마한다는 입장을 밝혔다.

김 전 위원장은 7일 페이스북을 통해 밝힌 입장문에서 "2026년 제9회 지방선거에서 대구교육감 후보로 출마하지 않으려 한다. 그동안 줄기차게 응원해 주셨던 분들께 죄송하다는 말씀을 올린다"고 말했다.

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김 전 위원장은 "인생을 살면서 가끔 결단이 필요할 때가 있다. 지난 수개월 동안 후보 출마에 대한 제안들을 되새기며 결정하게됐다. 때로는 용기보다 양보가 새로운 흐름을 열수 있다는 주장을 근거로 해 모처럼 형성된 희망의 기류가 대구를 바꿔나가길 진심으로 소망한다"며 "대구가 바뀌며 나아가 대한민국까지 변화하도록 끝까지 애쓰겠다"고 밝혔다.

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경북대학교 생명공학부 교수로 퇴직한 김 전 위원장은 2018년 대구교육감에 출마해 38.09%를 얻었지만 2위로 낙선했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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