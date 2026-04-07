전한길 "국민의힘 탈당…제도권 내 싸움 승산없다"
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강경 보수성향 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 국민의힘을 탈당했다.
전씨는 7일 유튜브 채널 '전한길뉴스' 방송을 통해 "지난 5일 국민의힘을 탈당했다"고 밝혔다. 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 및 탄핵 이후 강경 보수성향을 드러내 온 전씨는 지난해 6월 입당, 국민의힘 당 대표 선거에 영향력을 행사하는 등 논란의 중심에 선 바 있다.
연합뉴스
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전씨는 "제도권 내에서의 싸움은 이미 승산이 없다"며 "부정선거 의혹이 해소되지 않고 저들이 시스템을 장악한 이상, 지방선거도 의미 없고 새롭게 창당을 하든 몇 석을 더 얻든 이 거대한 흐름을 바꿀 수 없단 결론에 도달했다"고 했다.
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전씨는 이어 '한미동맹단'이라는 시민단체를 설립하겠다고 했다. 그는 "윤 전 대통령을 석방시키고 명예 회복을 하는 것이 제 지상과제이자 아스팔트에 나온 제 소명"이라면서 "보수 우파들이 지난해 이맘때 특정 정당을 넘어서서 자유대한민국을 지키고 윤 전 대통령을 지키고자 했던 것을 다시 한번 더 해 보고자 한다"고 했다.
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
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