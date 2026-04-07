파주시, 하반기 자율주행차 운행

상반기 업체 선정·하반기 개시

시범운행지구 지정·조례 제정

경기 파주시는 2026년 하반기 자율주행자동차 도입을 위한 관련 예산을 2026년 제1회 추가경정예산에 신규 편성하고, 미래 이동수단(모빌리티) 서비스 구현에 박차를 가하고 있다.

파주시, 자율주행자동차 도입 ‘순항’. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지난해 12월 국토교통부로부터 '자율주행자동차 시범운행지구'로 신규 지정된 데 이어, 올해 2월 '파주시 자율주행자동차 시범운행지구 서비스 운영 및 지원 조례'를 만들고 이번 4월 예산 편성까지 마무리하며 사업 추진을 위한 행정적·재정적 기반을 모두 갖추게 됐다.

이번 예산 확보를 기점으로 파주시는 GTX-A 운정중앙역을 거점으로 한 자율주행 서비스 도입에 속도를 낸다. 특히 주간에는 운정·교하 단거리 생활권 연계를 강화해 시민들의 이동 편의를 높이고, 야간에는 GTX 막차 시간을 고려해 대중교통 취약 시간대에 운정-금촌 구간의 교통 공백을 해소하는 등 시민 중심의 '생활밀착형' 교통 서비스를 실현한다는 방침이다.

올해 상반기에는 자율주행자동차 서비스 운영 업체를 선정하고 기반 시설을 구축해 테스트 주행으로 안전성을 검증한 뒤 하반기부터 시민들이 직접 이용할 수 있는 자율주행 서비스를 본격적으로 개시할 예정이다.

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조춘동 도로교통국장은 "이번 예산 확보를 통해 파주시가 미래 이동수단(모빌리티) 선도 도시로 도약하기 위한 추진 동력을 얻게 됐다"라며 "철저한 준비를 통해 시민들이 안전하고 편리하게 자율주행 서비스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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