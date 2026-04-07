목포해경이 응급환자를 이송하고 있는 모습. 목포해경 제공 AD 원본보기 아이콘

목포해양경찰서가 도서지역에서 발생한 응급환자 2명을 긴급 이송하는 등 해상 안전망 역할을 톡톡히 이어가고 있다.

목포해경은 지난 6일 전남 신안군 흑산도에서 거동이 어려운 상태로 고혈압과 신체 마비 증상을 호소한 A씨(80대)와 진도군 조도에서 저혈압 및 쇼크 증상을 보인 B씨(70대)의 구조 및 긴급 이송 요청을 접수했다.

해경은 경비함정과 연안 구조정을 즉각 투입해 환자와 보호자를 안전하게 탑승시킨 뒤 인근 항·포구로 이동했다. 이후 대기 중이던 119구급대에 인계해 병원으로 신속히 이송했다.

도서 지역은 응급환자 발생 시 육지병원으로 얼마나 빨리 이송하는지가 생명을 좌우하는 결정적 요인이 된다.

목포해경 관계자는 "도서 지역 주민의 생명과 안전을 지키기 위해 응급환자 발생 시 신속히 대응하고 있다"며 "앞으로도 해상 응급이송 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편 목포해경은 올해 들어 현재까지 총 102명의 응급환자를 이송한 것으로 집계됐다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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