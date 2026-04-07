미래에셋운용 'TIGER 반도체TOP10' ETF, 순자산 10조원 돌파

국내 테마 ETF 중 최대 규모

미래에셋자산운용은 ' TIGER 반도체TOP10 TIGER 반도체TOP10 close 증권정보 396500 KOSPI 현재가 30,865 전일대비 50 등락률 +0.16% 거래량 13,295,113 전일가 30,815 2026.04.07 09:46 기준 관련기사 미래에셋운용, TIGER 반도체TOP10 ETF 개인 순매수 2조원 돌파 미래에셋운용, TIGER 반도체TOP10 ETF 순자산 8조원 돌파 미래에셋운용, 'TIGER 반도체TOP10' 연초 이후 개인 순매수 1조원 돌파 전 종목 시세 보기 ETF'의 순자산(AUM)이 테마 ETF 최초로 10조원을 돌파했다고 7일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 'TIGER 반도체TOP10 ETF' 순자산은 10조401억원을 기록했다. 이는 국내 테마 ETF 중 최대 규모이자, 국내 전체 ETF 중 순자산 3위에 해당한다.

아울러 해당 ETF의 레버리지 상품인 ' TIGER 반도체TOP10레버리지 TIGER 반도체TOP10레버리지 close 증권정보 488080 KOSPI 현재가 35,855 전일대비 10 등락률 +0.03% 거래량 6,669,590 전일가 35,845 2026.04.07 09:46 기준 관련기사 "남들 10% 벌 때 난 20% 번다" 수익률 톱10 '싹쓸이'한 레버리지 ETF[재테크 풍향계] 전 종목 시세 보기 ETF'도 테마 레버리지 ETF 중 순자산 최대 규모인 1조3183억원을 기록했다.

수익률 면에서도 TIGER 반도체TOP10 ETF는 연초 이후 53.56%의 수익률을 기록해 코스피 대비 24.23%포인트 높은 성과를 기록했다. 개인 순매수는 1조7983억원이 유입됐다. TIGER 반도체TOP10레버리지 ETF도 같은 기간 101.09%의 수익률과 7322억원의 개인 순매수를 기록하며 고수익을 추구하는 투자자 수요까지 흡수했다.

이러한 성과는 국내 반도체 핵심 종목에 집중 투자하는 상품 구조에서 비롯된 것으로 분석된다. TIGER 반도체TOP10 ETF는 국내 반도체 산업을 대표하는 10개 핵심 종목에 집중 투자하는 상품이다. SK하이닉스(28.92%)와 삼성전자(26.41%)를 중심으로 한미반도체, 리노공업, 원익IPS 등 반도체 밸류체인 전반에 걸쳐 포트폴리오를 구성했다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "오픈클로발 AI 에이전트 열풍으로 추론 수요가 폭발적으로 확대되면서 메모리 반도체는 AI 시대의 핵심 전략 자산으로 부상하고 있다"며 "TIGER 반도체TOP10 ETF는 이 흐름의 중심에 있는 SK하이닉스, 삼성전자 등 국내 메모리 반도체 대표 기업에 집중 투자하는 상품으로, 순자산 10조원 돌파를 계기로 시장을 대표하는 투자 솔루션으로 자리매김했다"고 말했다.

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한편, 미래에셋운용은 다음 달 8일까지 TIGER 반도체TOP10 ETF 순자산 10조원 돌파 기념 이벤트를 진행한다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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