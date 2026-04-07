한은, 프랑스중앙은행과 디지털자산·기후위기 세미나 개최

한국은행은 7~8일 이틀간 프랑스중앙은행과 디지털자산 및 기후변화를 주제로 세미나를 개최한다고 밝혔다.

이번 세미나는 글로벌 경제·금융 환경 변화에 대한 대응을 위해 마련된 양국 중앙은행 간 정례 학술 교류의 일환으로 2024년 이후 한국과 프랑스를 번갈아 가며 개최하고 있다.

두 기관은 스테이블코인 및 중앙은행 디지털화폐(CBDC)가 지급결제 및 국제통화체계에 미치는 영향을 비롯해 토큰화 환경에서 중앙은행과 상업은행의 역할을 논의한다.

또한 기후변화가 인플레이션과 거시경제에 미치는 영향 분석을 통해 기후 관련 잠재리스크를 점검하고 이에 대한 금융기관 측면에서의 대응 과제를 제시한다.

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아울러 최근 금융환경 변화 속에서 중앙은행의 역할과 정책 대응 방향에 대한 다양한 의견을 교환할 방침이다.

한은 관계자는 "양 기관은 이후에도 동 콘퍼런스를 지속적으로 확대해 학술 교류와 협력을 강화해 나갈 계획"이라고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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