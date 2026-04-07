HUG·LH 업무 협의체 운영

HUG, 주택공급 특화 보증 마련



주택도시보증공사(HUG)와 한국토지주택공사(LH)가 '공공주도 주택공급 신속 확대를 위한 기본협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약은 LH의 주택공급 사업에 HUG가 맞춤형 금융지원을 제공함으로써, 정부의 공공주도 주택공급 정책에 발맞추기 위한 협력체계를 구축하고자 마련됐다.

최인호 허그(HUG) 사장(오른쪽)과 조경숙 LH 사장직무대행(왼쪽)이 6일개최된 HUG-LH 업무협약식에서 기념사진을 찍고 있다. HUG 제공 AD 원본보기 아이콘

HUG는 LH가 시행하는 공공택지 주택공급과 신축매입임대 등 다양한 사업에 보증을 제공해 금융비용 절감과 사업 안정성을 확보할 계획이다.

또한 양 기관이 보증과 금융지원 협력체계를 구축해 사업 초기부터 자금 조달을 원활히 하고, 사업 추진 지연 요인을 최소화하기로 했다. 도심 내 정비사업과 유휴부지 활용 주택공급 사업 활성화를 위한 신상품 개발 등 주택공급에 특화된 보증,금융 지원도 마련할 방침이다.

아울러 양 기관은 사업 추진 과정의 애로사항을 신속히 해소할 수 있는 정기 협의체를 구성한다. 제도 개선 사항도 발굴해 정책 반영을 지원하기로 했다.

최인호 HUG 사장은 "이번 협약은 도심 내 주택공급 사업의 금융지원과 사업협력을 강화해, 주택공급이 현장에서 보다 신속하게 이행될 수 있도록 하는 중요한 기반이 될 것"이라고 밝혔다.

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조경숙 LH 사장직무대행은 "이번 협약은 양 기관이 협력해 공공주택사업 추진 역량과 금융지원 기능을 결합해 주택공급의 속도와 안정성을 동시에 높이기 위한 것"이라며 "국민이 체감할 수 있는 주택공급 성과를 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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