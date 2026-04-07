파주시, 공릉호수 순환산책로 경관조명 2단계 사업 추진

"낮엔 자연, 밤엔 힐링"…지역 경제 활성화 기대

경기 파주시는 공릉호수를 대표 야간경관 명소로 조성하기 위한 '공릉관광지 경관조명 조성' 2단계 사업을 오는 4월 말까지 완료할 계획이라고 7일 밝혔다.

공릉호수, 파주 대표 관광 명소로 도약한다. 2차 조감도. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

'공릉관광지 경관조명 조성사업'은 도비 4억원을 포함한 총사업비 18억 원을 투입해 공릉호수 순환산책로 2.2㎞ 전 구간을 단계적으로 정비하는 것으로, 지난 1월 1단계 1.1㎞ 구간 조성을 완료했고 나머지 구간에 대한 2단계 사업을 시행하고 있다.

2단계 사업에서는 다양한 조형물과 특화 경관조명을 설치해 공릉호수만의 차별화된 야간 콘텐츠를 구축할 계획이다. 주요 내용은 수변 경관과 어우러지는 간접 및 특화 조명 설치, 야간 볼거리 강화 및 사진 촬영 구역(포토존) 설치 등이다. 특히 1단계 구간이 자연과 조화를 이루는 은은한 조명 연출에 중점을 두었다면, 2단계 구간은 체류형 공간 조성과 시각적 상징성 강화에 초점을 맞춰 낮과 밤 모두 매력을 느낄 수 있는 공간으로 완성할 계획이다.

이번 사업은 공릉호수의 자연환경을 훼손하지 않는 범위 내에서 조명을 설치하고, 보행 안전성과 경관 품질을 동시에 고려한 친환경 야간경관 조성을 기본으로 하고 있다.

공릉호수, 파주 대표 관광 명소로 도약한다. 2차 조감도. 파주시 제공 원본보기 아이콘

시는 2단계 사업이 완료되면 순환산책로 2.2m 전 구간이 하나의 빛의 동선으로 연결돼 시민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 야간 산책과 휴식을 즐길 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 공릉관광지 내 특색 있는 야간경관 콘텐츠를 구축함으로써 관광객 유입을 확대하고 체류시간을 늘려 지역 관광 활성화 및 지역 경제에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 전망된다.

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파주시 관계자는 "공릉호수 경관조명 조성 2단계 사업이 마무리되면, 공릉호수는 낮에는 자연경관 명소로, 밤에는 빛이 어우러진 치유 공간으로 자리매김하게 될 것"이라며 "시민 누구나 야간에도 부담 없이 찾을 수 있는 안전하고 품격 있는 휴식 공간으로 완성하겠다"라고 말했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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