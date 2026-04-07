이천 무대장치 업체서 구조물에 깔린 60대 숨져…중처법 수사
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지게차 하역 중 360㎏ 철제 구조물 전도
경찰, 중대재해처벌법 적용 수사
경기 이천시의 한 무대장치 제작업체에서 60대 작업자가 철제 구조물에 깔려 숨져 경찰이 수사에 나섰다.
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7일 이천경찰서에 따르면 전날 오전 10시3분께 이천시 부발읍 한 무대장치 제작업체에서 A씨가 360㎏가량의 철제 구조물에 깔리는 사고가 났다.
A씨는 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
사고는 지게차를 이용해 구조물을 하역하던 과정에서 구조물이 넘어지면서 인근에 있던 A씨를 덮쳐 발생한 것으로 조사됐다. A씨는 사고가 난 업체 소속 근로자인 것으로 파악됐다.
경찰은 사고 현장의 시공사가 상시 근로자 5인 이상 사업장으로 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용 대상에 해당하는 점을 고려해 사건을 경기남부경찰청 형사기동대 중대재해수사팀으로 이관할 방침이다.
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경찰은 사고 원인과 현장 안전수칙 준수 여부 등을 조사하고 있다.
김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
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