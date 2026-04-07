파주스타디움에 우뚝 선 18m 리드벽

국제 스포츠클라이밍 경기장 정식 오픈

실내외 갖춘 국제규격 암벽장 시민 품으로

경기 파주시는 금릉동 파주스타디움 부지 내에 조성된 국제규격 인공암벽장을 정식 개장하고 지난 1일부터 시민들에게 개방했다.

파주시가 금릉동 파주스타디움 부지 내에 조성된 국제규격 인공암벽장을 정식 개장하고 지난 1일부터 시민들에게 개방했다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 시설은 총사업비 35억원을 투입해 조성된 전문 체육시설로, 국제스포츠클라이밍연맹(아이에프에스시·IFSC) 인증 규격에 맞춘 ▲스피드벽(높이 15m, 폭 6m) ▲리드벽(높이 18m, 폭 30m) ▲실내 리드벽(높이 15m, 폭 26m)을 갖추고 있어 다양한 스포츠클라이밍 종목을 체험할 수 있다.

암벽장에는 다양한 형태의 '홀드'와 '볼륨'이 설치돼 등반의 재미를 높였으며, 난이도별 코스를 구성해 초보자부터 숙련자까지 폭넓게 이용할 수 있도록 했다. 특히, 실내 암벽장을 함께 조성해 기상 여건과 관계없이 연중 안정적인 이용이 가능하다.

운영시간은 평일 13시 30분부터 21시 30분까지, 주말은 9시 30분부터 17시 30분까지이며, 매주 월요일은 정기 휴무다. 안전 확보를 위해 2인 이상 동반 이용을 원칙으로 하며, 개장 초기 이용 활성화를 위해 4월부터 5월까지 2개월간 무료로 개방한다.

개장 첫날 이용자의 만족도를 조사한 결과, 다양한 난이도 구성과 실내외 동시 이용 가능, 야간 이용이 가능한 조명시설, 스타디움 내 체육시설과의 연계성 등에 대해 높은 만족도를 보였다.

파주시 관계자는 "파주 국제 스포츠클라이밍 경기장을 통해 시민들이 보다 전문적이고 안전한 환경에서 클라이밍을 즐길 수 있게 됐다"라며 "앞으로도 철저한 시설 관리와 다양한 프로그램 운영으로 이용 활성화를 도모하겠다"고 말했다.

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시는 앞으로 각종 대회 유치와 체험 프로그램 및 강습을 운영해 스포츠클라이밍 저변을 확대하고, 엘리트 선수 육성과 생활체육 활성화를 동시에 추진할 방침이다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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