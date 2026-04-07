AI로 산업재해 막는다…노동부 '스마트 안전기술' 우수사례 챌린지

정부가 인공지능(AI)과 스마트 기술을 활용한 산업재해 예방 우수사례 발굴에 나선다.

고용노동부와 한국산업안전보건공단은 'AI·스마트 산업안전기술 우수사례 챌린지'를 개최한다고 7일 밝혔다. 공모 기간은 오는 8일부터 5월 15일까지로, 사업장과 개인 등 누구나 참여할 수 있다.

이번 챌린지는 신기술을 활용해 산업재해를 줄인 사례를 발굴하고 현장에 확산하기 위해 마련됐다. 공모는 ▲AI·스마트 산업안전기술을 산업현장에 적용해 사고 위험을 낮춘 사례 ▲관련 기술을 연구·개발해 재해 위험을 줄인 사례 등 두 분야로 진행된다.

참여 희망자는 한국산업안전보건공단 산업안전포털을 통해 신청할 수 있으며, 세부 사항은 고용노동부와 공단 누리집에서 확인할 수 있다.

수상작은 서류심사와 현장심사, 사례 발표를 거쳐 선정한다. 특히 추락·끼임·부딪힘·화재·폭발·폭염 등 5대 재해 위험을 줄이는 기술에는 가점을 부여한다.

대상 2명에게는 노동부 장관상과 상금 500만원, 최우수상 4명에게는 장관상과 상금 200만원을 수여한다. 시상은 7월 '산업안전보건의 달' 행사 기간 중 진행할 예정이다.

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류현철 산업안전보건본부장은 "AI와 스마트 기술을 활용해 안전한 일터를 만드는 사례가 늘고 있다"며 "우수사례가 현장에 확산할 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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