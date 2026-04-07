국내 증시가 1%대 상승 출발했다. 장 시작 전 나온 삼성전자의 1분기 역대 최대 실적에 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 193,200 전일대비 7,000 등락률 +3.76% 거래량 19,442,563 전일가 186,200 2026.04.07 10:43 기준 관련기사 [특징주]'1분기 실적 발표 기대감' 삼성전자 3%대↑ 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 2차전지 업종 바닥 인식? 2분기 방향성은 어떨까 전 종목 시세 보기 주가는 3%대 오르고 있다.

7일 오전 9시10분께 한국거래소에서 코스피 지수는 전장 대비 109.27포인트(2.00%) 오른 5559.60에 거래되고 있다. 개인이 5308억원 순매수 중이고 외국인은 1723억원, 기관은 3845억원 순매도하고 있다.

업종별로는 대부분 상승세다. 전기·전자(2.90%), 증권(2.04%), 일반서비스(2.48%), 제조(2.47%), 유통(1.46%), 전기·가스(1.65%), 건설(1.52%), 기계·장비(1.45%), 의료·정밀기기(1.62%) 등이다. 종이·목재(-0.89%), 통신(-0.04%)은 소폭 하락하고 있다.

시가총액 상위 종목은 모두 올랐다. 삼성전자는 이날 1분기 잠정실적을 공개했다. 연결기준 매출 133조원, 영업이익 57조2000억원으로 증권가 전망치를 크게 상회하는 '어닝 서프라이즈'다. 삼성전자 주가는 3.8% 오르며 '20만 전자'를 회복했고 SK하이닉스 3.5%, 현대차 2.5%, LG에너지솔루션 2.3%, 한화에어로스페이스 0.9%, 삼성바이오로직스 3.5%, SK스퀘어 3.4%, 두산에너빌리티 1.5%, 기아 0.9%, KB금융 1.4% 등 상승 중이다.

같은 시간 코스닥 지수는 1.21% 오른 1060.07포인트에 거래 중이다. 개인이 658억원 순매도한 반면 외국인은 711억원, 기관은 98억원 순매수 중이다.

시총 상위 종목 중에서는 삼천당제약(-15.0%)을 제외하고 모두 올랐다. 에코프로(7.6%), 에코프로비엠(4.8%), 알테오젠(2.4%), 레인보우로보틱스(7.3%), 에이비엘바이오(4.3%), 리노공업(5.2%) HLB(4.5%), 펩트론(5.8%), 리가켐바이오(3.2%) 등이다.

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앞서 6일(현지시간) 미국 증시는 강세로 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 165.21포인트(0.3%) 오른 4만6669.88에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 같은 기간 29.14포인트(0.4%) 상승한 6611.83, 나스닥지수는 117.15포인트(0.5%) 오른 2만1996.33에 장을 마감했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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