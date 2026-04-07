외동읍 소각로 공사 현장서 4ｍ 아래로 떨어져

경찰 사건 경위 조사

경북 경주의 한 폐기물 처리시설에서 소각로 배관 설치 작업을 하던 근로자 3명이 추락해 중경상을 입었다.

경북 경주시에서 폐기물 소각로 배관작업을 하던 근로자 3명이 추락하는 사고가 발생했다. 경북소방본부 AD 원본보기 아이콘

7일 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 1시45분께 경북 경주시 외동읍 한 폐기물 처리시설에서 소각로 배관 설치 작업을 하던 작업자 3명이 4ｍ 아래로 추락했다.

이 사고로 작업자 3명은 중경상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

사고는 배관 설치 작업 도중 약 2t 규모의 덕트가 떨어지면서 고소작업차 바스켓과 충돌해 발생한 것으로 파악됐다.

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경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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