일자리, 공동체, 청년, 여성, 복지 등 50억 원 규모

대전시가 총사업 50억 원 규모의 내년 '주민참여예산'을 오는 5월 26일까지 접수하고 있다.

주민참여예산제도는 대전시민, 대전 소재 직장인, 비영리민간단체 회원, 학생 등이 직접 사업을 제안해 예산을 편성 추진하는 방식이다.

총사업 규모는 작년과 같은 50억 원이며, 대도시 문제 해결 사업 또는 2개 이상 구에 걸친 시민편익 사업을 대상으로 한다.

제안 분야는 경제, 일자리, 공동체, 청년, 여성, 복지, 문화관광, 체육, 환경, 교통, 주택, 도시재생, 안전·행정 등이다.

신청 방법은 대전시 주민참여예산 누리집(홈페이지), 이메일, 팩스, 우편, 방문 접수 등을 통해 가능하다. 접수된 제안 사업은 부서 검토와 심사, 시민투표와 시민총회를 거쳐 선정된다. 선정된 사업은 의회 승인을 받아 2027년 예산에 반영될 예정이다.

AD

한치흠 대전시 기획조정실장은 "주민참여예산은 시민이 필요한 사업을 직접 제안하고 예산 편성 과정에 참여하는 제도"라며 "시민 여러분의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>