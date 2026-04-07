강원도 삼척시는 관내 연안 돌기해삼의 자원량 확대를 위해 돌기해삼 종자 30만 마리를 지난 6일 원덕읍 임원어촌계 마을해역에 무상 방류했다.

삼척시가 관내 연안 돌기해삼의 자원량 확대를 위해 돌기해삼 종자 30만 마리를 지난 6일 원덕읍 임원어촌계 마을해역에 무상 방류했다. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번에 방류한 해삼은 삼척시 수산자원센터에서 2025년 6월에 우량어미를 확보하여 채란해 약 10개월간 사육한 체중 1g 이상의 건강한 개체로, 방류 후 약 1년 6개월 ~ 2년 후 상품성 있는 해삼으로 성장해 관내 연안 해삼 자원량 증강 및 어업인 소득 증대에 크게 기여할 것으로 기대된다.

수산자원센터는 지난 2017년부터 2024년까지 관내 어촌계 마을해역에 돌기해삼 종자 450만 마리를 무상으로 방류하였으며, 2025년 생산한 어린해삼 중 1차분은 작년 12월 대진어촌계에 10만 마리를 방류하였으며, 이번 방류로 30만 마리의 해삼종자를 추가 방류하여 2025년 생산한 어린해삼 총 40만 마리 방류를 완료하였다.

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이와 병행하여 동해안 해안가에 방치된 해조류를 원료로 개발한 해삼사료를 마을어장 해역에 투하하여, 해삼의 성장도 및 유인 효과를 연구하는 용역과 대문어 종자의 대량생산과 먹이구명을 위한 기술개발에도 박차를 가하고 있다.

삼척시가 관내 연안 돌기해삼의 자원량 확대를 위해 돌기해삼 종자 30만 마리를 지난 6일 원덕읍 임원어촌계 마을해역에 무상 방류했다. 삼척시 제공 원본보기 아이콘

박재호 소장은 "앞으로도 삼척시 연안의 자원량 확대를 위해 돌기해삼 종자의 대량생산 및 방류에 최선의 노력을 다할 것이며, 이번에 방류한 어린해삼의 생존율 향상을 위해 지속적인 모니터링을 진행함과 동시에, 대문어 등 어업인 소득화 품종 개발을 위하여 연구에도 만전을 기할 것"이라고 전했다.

삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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