경찰, 사고 경위 조사 중

음주·무면허 정황은 없어

인천 강화도 도로에서 1t 트럭이 신호등 지주를 들이받아 50대 운전자가 숨졌다.

7일 인천 강화경찰서에 따르면 전날 오후 2시16분께 인천시 강화군 불은면 한 도로에서 50대 남성 A씨가 몰던 1t 봉고트럭이 신호등 지주를 들이받았다.

이 사고로 A씨는 의식을 잃은 상태로 병원에 옮겨져 치료를 받았으나 끝내 숨졌다.

경찰은 A씨가 강화소방서에서 안양대 강화캠퍼스 방향으로 운행하던 중 굽은 도로에서 속도를 줄이지 못해 사고를 낸 것으로 보고 구체적인 경위를 조사하고 있다.

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A씨는 음주나 무면허 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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