채권단, 석화 4사 실사 돌입…중동 변수에 기간 늘어날 듯

4개사 채무상환 7월 말까지 유예키로

전쟁 변수에 금융지원 판단 '지연 가능성'

산업은행 등 채권금융기관들이 여천NCC 등 석유화학기업 4곳을 사업재편 대상기업으로 선정하고 이번 주부터 현장실사에 착수했다.

7일 금융권에 따르면 산업은행 등 채권금융기관은 지난 3일 여천NCC·롯데케미칼·한화솔루션·DL케미칼 등 4개사를 사업재편 대상기업으로 선정하는 안건을 만장일치로 의결했다.

이에 따라 채권단은 전날부터 이들 기업에 대한 현장실사에 돌입했다. 아울러 실사 이후 최종 금융지원 방안이 확정될 때까지 4개사의 채무 상환을 오는 7월 말까지 유예하기로 했다. 이들 기업의 기존 채권 규모는 약 1조5000억원 수준으로 추산된다.

채권단은 당초 내부적으로 오는 5월 말까지 실사를 마치고 금융지원 방안을 마련하는 것을 잠정 목표로 설정했던 것으로 전해졌다.

다만 금융권 안팎에서는 중동 전쟁이 예상보다 장기화할 경우 실사 기간이 늘어날 수 있다는 전망이 나온다.

통상 실사 과정에서는 글로벌 기관들이 제시하는 나프타 가격 전망치를 토대로 지원 대상 기업의 매출액과 영업이익 등 예상 현금흐름을 추정한다. 이후 이를 바탕으로 기업 정상화 가능성과 사업재편의 실효성을 평가한다.

그러나 중동 전쟁 여파로 국제 유가 변동성이 확대되면서 이들 기업의 중장기 재무 상황을 예측하기가 한층 어려워졌다. 전쟁이 어떻게 전개되느냐에 따라 사업재편에 필요한 자금 규모와 지원 방식이 달라질 수 있고, 이에 따른 대주주와 채권단의 재무 부담 역시 달라질 가능성이 크다.

다만 실사 진행 중이라도 업황 변화를 살펴가며 선제적인 금융지원이 이뤄질 가능성도 있다.

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앞서 금융당국은 지난달 말 은행권 담당자들과 회의를 열고 석유화학 기업의 나프타 수입용 신용장(LC) 개설과 한도 확대를 요청한 바 있다. 석유화학 기업들이 나프타를 안정적으로 수입할 수 있도록 은행이 더 많은 금액을 보증해주라는 것이다. 이는 환율 상승으로 LC 한도가 축소될 경우 나프타 수급 차질이 발생할 수 있다는 우려를 반영한 조치로 풀이된다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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