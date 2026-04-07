특별관리품목 지정·현장점검 강화



공공요금 동결, 체감 물가 안정 총력

울산시가 중동 정세 장기화에 따른 물가 상승 우려에 대응해 특별관리품목 지정과 현장점검 강화 등 물가 안정 대책을 본격 가동한다.

이번 대책은 지난 4월 2일 열린 민생경제 대응 긴급회의의 후속 조치로, 가격 불안 요인에 선제적으로 대응하기 위한 종합 관리 방안으로 추진된다.

우선 채소·과일·수산물·축산물 등 총 40개 품목을 특별관리품목으로 지정해 가격 동향을 상시 점검한다. 조사 결과는 시 누리집을 통해 공개해 시장 투명성을 높이고, 원산지 표시와 가격표시제 이행 여부도 함께 관리할 방침이다.

또 물가대책 종합상황실을 중심으로 대응체계를 강화한다. 시와 구·군 상황실을 연계 운영해 물가 흐름을 실시간으로 관리하고, 바가지요금 신고 접수 시 현장조사를 실시하는 등 조사부터 시정, 사후관리까지 단계별 대응에 나선다.

이와 함께 4월 7일부터 17일까지 전통시장과 대형마트를 대상으로 시·구군 합동 현장점검을 실시한다. 가격·원산지 표시 위반 등 불공정 행위가 적발될 경우 즉시 시정해 시장 질서를 바로잡는다는 계획이다.

체감 물가 안정을 위한 정책도 병행한다. 착한가격업소를 추가 지정하고 카드 할인 혜택과 연계한 이용 활성화 정책을 추진하는 한편, 대국민 추천 공모와 방문 인증 캠페인 등을 통해 참여를 확대할 예정이다.

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공공요금 안정 관리도 핵심축이다. 버스와 택시 등 주요 공공요금은 상반기 동결을 추진해 시민 부담을 최소화한다는 방침이다.

울산시 관계자는 "대외 불확실성이 이어지는 상황에서 물가 변동을 면밀히 점검하고 있다"며 "지속적인 관리와 점검을 통해 지역 물가가 안정적으로 유지될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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