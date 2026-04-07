경기도소방재난본부가 도내 소방관서를 대상으로 수방 장비 일제 점검에 나선다.

도 소방재난본부는 이달 6일부터 약 한 달간 도내 전 소방관서를 대상으로 양수기와 수중펌프, 동력 소방 펌프 등 수방 장비에 대해 일제 점검을 실시한다고 7일 밝혔다.

도 소방재난본부는 앞서 지난 2일 광주 지역에서 대형 양수기 점검을 실시하고, 장비의 정상 작동 여부와 현장 투입 가능 상태를 집중 확인했다. 침수 발생 시 배수 속도가 곧 대응 속도를 좌우하는 만큼, 장비 운용 상태를 사전에 점검하는 데 중점을 뒀다.

경기도소방재난본부가 광주소방서를 찾아 침수 대응용 수방장비를 점검하고 있다. 경기도소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

또 3일에는 경기도119특수대응단에서 다굴절무인방수탑차를 활용한 배수 훈련을 실시했다. 인력 접근이 어려운 침수지역과 대형 침수구간을 가정해 장비 운용 능력을 점검하고, 실제 상황에 가까운 대응체계를 점검했다.

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전용호 도 소방재난본부 구조구급과장은 "침수 대응은 현장 투입 이후가 아니라, 장비 준비 단계에서 이미 갈린다"며 "사전 점검과 실전형 훈련을 통해 어떤 재난 상황에서도 지체 없이 대응할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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