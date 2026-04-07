태화강국가정원 중심 실행계획 점검



홍보·마스터플랜 등 핵심 과제 추진

2028울산국제정원박람회 개막을 약 700일 앞두고 울산시가 준비 상황 점검에 나서며 본격적인 실행 단계에 돌입했다.

울산시는 4월 7일 오전 시청 본관 대회의실에서 추진상황 보고회를 열고, 박람회 주요 사업의 진행 현황과 향후 계획을 집중 점검한다.

이날 회의에는 김두겸 시장을 비롯해 조직위원회와 울산연구원, 관련 부서 관계자 등 20여 명이 참석해 사업 전반을 공유하고 실행 전략을 논의한다.

보고회에서는 홍보영상 시연과 함께 박람회장 조성 계획, 종합계획(마스터플랜), 주요 사업 추진 상황 등이 중점적으로 다뤄진다. 특히 태화강국가정원과 삼산·여천매립지를 중심으로 한 공간 구성, 정원 조성 방향, 관람객 동선과 콘텐츠 배치 등 구체적인 실행 방안이 논의될 예정이다.

이번 회의는 단순한 현황 점검을 넘어 사업 완성도를 높이기 위한 '실행 중심 점검' 성격을 띤다. 울산시는 이를 계기로 박람회장 조성과 전시·행사 콘텐츠 기획, 운영 준비 등 핵심 분야를 속도감 있게 추진해 나간다는 방침이다.

또 4월부터는 행정부시장 주재로 관련 부서가 참여하는 전담팀(TF) 회의를 정례화해 세부 추진 상황을 지속적으로 점검하고 부서 간 협력 체계도 강화할 계획이다.

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김두겸 시장은 "개막이 다가올수록 준비의 완성도와 실행력이 중요하다"며 "체계적인 준비를 통해 세계적 수준의 정원박람회를 선보이겠다"고 말했다.

이번 박람회는 국제원예생산자협회(AIPH) 승인을 받은 국제행사로, '산업에 정원을 수놓다'를 슬로건으로 2028년 4월 22일부터 10월 22일까지 6개월간 태화강 국가정원과 삼산·여천매립장 일원에서 개최될 예정이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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