핌스, 'OLED 메탈 마스크' 기술 앞세워 차세대 디스플레이 시장 공략

OLED 디스플레이 공정용 메탈 마스크 전문기업 핌스 핌스 close 증권정보 347770 KOSDAQ 현재가 1,700 전일대비 39 등락률 -2.24% 거래량 148,178 전일가 1,739 2026.04.07 09:14 기준 관련기사 [클릭 e종목]“핌스, 전장용 OLED 확대…구조적 성장 수혜” [클릭 e종목]“핌스, OLED OMM 국내 1위…역대 최대 실적 전망” 예탁원 "내년 3월 중 의무보유등록 35개사 1억7393만주 해제" 전 종목 시세 보기 가 올해를 기점으로 차세대 디스플레이 시장 확대 흐름에 맞춰 본격적인 성장 국면에 진입할 것이라고 7일 밝혔다.

핌스의 주력 제품인 OMM(Open Metal Mask)은 OLED 제조 공정에서 발광 영역 전체에 유기물을 균일하게 증착하는 데 사용되는 핵심 부품으로, 패널의 품질과 수율을 좌우하는 중요한 요소로 꼽힌다.

회사는 OLED 공정 전반을 아우르는 다양한 메탈 마스크 제품군도 함께 확보하고 있다. OMM을 비롯해 정밀 에칭 기술을 적용해 그림자 영역을 최소화하고 슬림 베젤 설계에 유리한 구조를 구현한 S-Mask, FMM 공정에서 활용되는 보조용 마스크인 F-Mask, 그리고 CVD Mask 등 다양한 공정용 제품을 통해 고객사의 요구에 유연하게 대응하고 있다.

최근 글로벌 자동차 산업에서는 전장화와 디지털 콕핏, 대형 인포테인먼트 시스템 도입이 확대되면서 OLED 기반 차량용 디스플레이 수요가 빠르게 증가하고 있다. 핌스는 이러한 변화에 맞춰 자동차용 OLED 공정 대응 제품을 강화하고 있으며, 글로벌 완성차 업체들의 OLED 채택 확대에 따른 수혜를 기대하고 있다. 차량용 디스플레이는 높은 내구성과 신뢰성, 디자인 자유도가 요구되는 만큼 고정밀 마스크 수요 증가로 이어질 가능성이 크다는 분석이다.

회사는 자동차용 디스플레이 확대가 향후 중장기 매출 성장의 핵심축으로 자리 잡을 것으로 보고 있다. 업계에서도 OLED 적용 범위가 자동차를 비롯해 IT, XR·VR, 폴더블 등으로 확대되면서 관련 공정 부품 수요 역시 지속해서 증가할 것으로 전망하고 있다.

로봇 산업 역시 새로운 성장 기회로 주목된다. 최근 휴머노이드 로봇, 서비스 로봇, 산업용 협동로봇 등 다양한 차세대 로봇 제품군에서 디스플레이 탑재 비중이 빠르게 확대되고 있으며, 특히 얼굴 표현, 상태 표시, 상호작용 기능 구현을 위한 디스플레이 수요가 증가하는 추세다. 이 과정에서 경량화, 곡면 구현, 저전력, 고시인성 등의 장점을 가진 OLED가 적합한 솔루션으로 평가받고 있다.

디스플레이 적용 영역이 스마트폰과 TV를 넘어 차량, 웨어러블, XR, 로봇 등으로 확장될수록 OLED 핵심 공정 부품인 메탈 마스크 수요 역시 구조적으로 증가할 가능성이 크다. 핌스는 이러한 시장 변화에 대응해 고정밀·고사양 마스크 솔루션 공급 역량을 지속해서 강화해 나갈 계획이다.

핌스는 오랜 기간 축적된 공정 노하우와 특허 기술을 기반으로 모바일 중심 시장을 넘어 IT OLED, 차량용 OLED, 차세대 디스플레이 응용처까지 사업 영역을 확대하고 있다.

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김민용 핌스 대표이사는 "OLED 핵심 공정 부품인 메탈 마스크 분야에서 확보한 기술 경쟁력을 바탕으로 올해 이후 확대되는 차세대 디스플레이 수요에 적극 대응할 것"이라며 "오픈 메탈 마스크를 중심으로 자동차, IT, 로봇 등 신규 응용처 확대에 맞춰 지속적인 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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