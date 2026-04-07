금감원, 은행권 장애인 고용 활성화 간담회 개최

금융권 장애인 고용 확대 업무협약 후속 조치

직무개발 등 우수 사례 공유

금융감독원은 7일 은행연합회에서 고용노동부, 한국장애인고용공단, 은행연합회 및 국내 은행 20개사와 함께 '은행권 장애인 고용 활성화 간담회'를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회는 지난달 6일 체결된 '금융권 장애인 고용 확대를 위한 업무협약'의 후속 조치다.

이날 간담회에서는 장애인 고용 관련 제도와 지원사업, 금융권의 우수 사례가 공유됐다. 한국장애인고용공단은 장애인 직무개발 사례와 고용 컨설팅, 문화 체험형 인식개선 교육 등을 소개하며 금융권에 적합한 지원 방안을 안내했다.

은행권에서는 신한은행의 발달장애인 음악단 '신한 SOL레미오' 창단 등 장애인 고용 확대 사례가 소개됐다. 아울러 장애인 고용 과정에서 겪는 현장 애로사항도 논의됐다. 은행들은 장애인 고용 관련 경험과 정보 부족으로 어려움이 있다고 밝혔고, 공단은 금융회사별 맞춤형 직무 개발 컨설팅 등을 통해 지원하겠다고 설명했다.

금감원과 고용노동부 등은 장애인 고용 확대의 실행력을 높이기 위해 유관기관 협의체도 구성했다. 협의체는 분기별 회의를 통해 금융권 장애인 고용 확대 방안을 논의하고, 민관 협력 과제를 발굴하며 고용 현황을 점검할 예정이다.

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금감원은 향후 금융투자업계와 보험업계로 간담회를 확대해 장애인 고용 문화를 금융권 전반으로 확산시킨다는 계획이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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