신용보증기금, 매출채권보험 누적 인수금액 300조원 돌파

2018년 이후 매년 20조원 이상 기록

신용보증기금이 이달 3일 매출채권보험 누적 인수금액이 300조원을 넘어섰다고 7일 밝혔다.

매출채권보험은 신용보증기금이 중소벤처기업부에서 업무를 수탁받아 운영하는 공적 보험제도다. 보험에 가입한 기업은 물품이나 용역을 외상 판매한 후에 거래처로부터 대금을 회수하지 못했을 때 미수금의 최대 90%까지 보장받을 수 있다.

2004년 도입된 매출채권보험은 2016년 9월 누적 인수금액 100조원을 돌파한 후 빠르게 증가해 2021년 8월 200조원을 넘겼다. 2018년 이후 매년 20조원 이상 기록하며 안정적인 성장세를 이어가고 있다고 신보는 설명했다.

매출채권보험은 과거 금융위기와 코로나19 팬데믹 등 경제 위기 상황마다 기업의 외상 거래에 대한 미회수 위험을 보장해 '경영 안전망' 역할을 해왔다.

최근 대유위니아그룹, 홈플러스 사태와 같은 대형 기업들의 법정관리 및 지급불능 상황에서도 가입 기업에 보험금을 신속하게 지급함으로써 중소기업의 연쇄도산 위험을 방지했다.

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신보는 올해 약 21조7000억원 규모의 매출채권보험을 인수할 계획이며 상품 가입 접근성을 높이기 위해 지방자치단체공공기관 등과 연계한 보험료 지원 협약 상품을 확대 운영할 방침이다.

신보 관계자는 "누적 인수금액 300조원 달성은 매출채권보험이 기업의 상거래 필수 안전장치로 자리매김한 것을 의미한다"며 "많은 기업이 매출채권보험에 가입할 수 있도록 지속해서 제도를 보완해 나가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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