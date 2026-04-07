현직 구청장 제명 판세 요동

6월 3일 지방선거를 앞두고 부산 사상구청장 선거가 다자 경쟁 구도로 재편되며 판세가 요동치고 있다.

현직 구청장이 재개발 관련 의혹으로 국민의힘에서 제명되면서 무소속 또는 제3정당 출마 가능성이 거론되고 있다. 이 경우 기존 양당 대결 구도가 흔들리며 변수로 작용할 전망이다.

국민의힘 공천 경쟁도 본격화됐다. 서복현 전 경남정보대 교수와 이대훈 전 청와대 행정관이 맞붙었다.

서복현 예비후보는 국회의원 비서관과 보좌관, 당협 사무국장 등을 지낸 지역 기반 인사다. 지역 현안을 꾸준히 다뤄온 경험과 조직 운영 경험을 강점으로 내세운다. 교통 인프라 확충과 노후 주거지 정비, 교육 환경 개선 등을 주요 과제로 제시하고 있다.

이대훈 예비후보는 청와대 행정관 출신으로 중앙정부 경험을 강조하고 있다. 정책 추진력과 대외 협력 역량을 앞세워 차별화를 시도하고 있다.

AD

정치권에서는 현직 구청장의 향후 거취와 보수 지지층 표심이 선거 결과에 영향을 줄 주요 변수로 보고 있다.

지역 정가에서는 후보들의 경력과 정책 실행 능력이 핵심 판단 기준이 될 것이라는 전망이 나온다. 한 지역 관계자는 "혼전 양상일수록 지역 현안을 얼마나 이해하고 실행할 수 있는지가 중요해질 것"이라고 말했다.

서복현 전 경남정보대 교수. AD 원본보기 아이콘

이대훈 전 청와대 행정관. 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>