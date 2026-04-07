중고차 진단, 정비·보증 협력, 차량 관리 플랫폼 구축 등 추진키로

자동차 애프터마켓 선도 기업인 SK스피드메이트가 중고차 플랫폼 엔카와 중고차 거래의 신뢰를 높이고 고객의 차량 관리 경험 혁신을 위해 협력한다.



SK스피드메이트가 엔카와 손잡고 중고차 진단 서비스 고도화, 정비·보증 프로그램 개발, 모빌리티 라이프 케어 플랫폼 구축에 나선다. 6일 열린 양사 간 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있는 이환용 SK스피드메이트 대표(왼쪽)와 김상범 엔카 대표. SK스피드메이트 AD 원본보기 아이콘

7일 SK네트웍스의 자동차 관리 서비스 자회사인 SK스피드메이트는 전일 서울 종로구 삼일빌딩에서 엔카와 업무협약식을 갖고 중고차 진단 서비스 고도화와 정비·보증 프로그램 공동 개발, 모빌리티 라이프 케어 플랫폼 구축 등을 추진키로 했다고 밝혔다. 양사는 이번 협약을 통해 중고차 차량 진단부터 판매 후 관리까지 차량 이용의 주기를 아우르는 서비스를 개발해나간다는 계획이다.

이번 협약에 따라 스피드메이트는 연내 300개 이상의 네트워크에서 엔카 중고차 진단 서비스를 전국적으로 순차 개시하며, 고객의 중고차 구매 경험 향상을 위해 통합 케어 멤버십, 보증수리 등 다각도로 협력해나갈 예정이다.

양사는 이에 더해 모빌리티 라이프 케어 플랫폼 공동 구축도 검토키로 했다. 엔카의 온라인 중고차 플랫폼과 스피드메이트의 오프라인 매장을 연결해 고객의 차량 진단과 정비, 보증 등 전체 과정에서 편의를 높이겠다는 복안이다. 또한 양사가 보유한 진단 및 정비 이력 등 데이터를 활용한 사업 모델 개발도 검토할 방침이다.

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SK스피드메이트는 엔카와의 협력을 통해 차량 상태 진단 역량을 강화하고, 이와 연계한 다양한 차량 관리 서비스를 개발해 고객의 차량 관리 편의 제고와 서비스 영역 확장에 나선다는 계획이다. SK스피드메이트 관계자는 "중고차 거래의 핵심인 차량 진단과 거래 이후 고객의 차량 관리에 걸쳐 신뢰할 수 있는 서비스를 제공함으로써 국내 차량 관리 업계 선도 기업으로서의 위상을 더욱 굳건히 하겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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