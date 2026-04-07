함안 천변서 구조된 멸종위기 수달 입식

자연 복귀 어려워 보호 전환 결정

영남의 천변에서 젖먹이 상태로 구조돼 사람 손에서 자란 멸종위기 수달 한 마리가 광주로 삶의 터전을 옮겼다. 자연으로 돌아가지 못한 대신 또 다른 구조 수달과 한 공간에서 살아갈 준비를 하고 있다. 이달 중 시민들에게 처음 공개될 예정이다.

수달 자료 사진. 우치동물원 제공 AD 원본보기 아이콘

7일 우치동물원에 따르면 최근 천연기념물 제330호이자 멸종위기 야생동물 Ⅰ급인 수달 1마리를 새로 입식했다. 이 수달은 지난해 11월 경남 함안군 군북면 천변에서 포유 상태로 발견돼 경남야생동물센터에서 구조·관리돼 왔다.

야생동물은 구조 이후 자생력을 회복하면 자연으로 돌려보내는 것이 원칙이다. 다만 해당 수달은 재활관리사의 인공포육으로 성장해 야생 복귀가 어렵다고 판단됐다. 이에 따라 우치동물원은 국가유산청의 생활환경 검토 절차를 거쳐 지난달 입식을 허가받았다.

이번에 들어온 수달은 현재 동물원에 머무는 '달순'이와 함께 생활하게 된다. 달순이는 2021년 여름 장등저수지에서 생후 약 3개월 상태로 구조됐으나 자연 복귀가 어려워 2024년 우치동물원에 입식 됐다.

동물원은 두 개체의 적응 기간을 거친 뒤 이달 중 관람객에게 공개할 계획이다. 또 노후화된 구 원숭이사를 철거한 뒤 실제 서식지와 유사한 환경의 수달 생태공간을 조성해 가을 중 두 수달을 함께 입주시킬 예정이다.

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성창민 우치공원관리사무소장은 "각각 영남과 호남에서 구조돼 살아온 두 수달이 서로에게 든든한 친구가 되길 바란다"며 "멸종위기 야생동물 보전과 보호 역할을 이어가겠다"고 말했다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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