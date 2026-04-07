40세 기준 상품 이원화

연령대별 맞춤 보장 강화

5년 내 당뇨 이력 없으면

기존 간편고지 대비 할인된 보험료



삼성생명은 가입 나이를 40세를 기준으로 연령대별 보장 수요를 반영한 '삼성 1540 청춘대표 건강보험(무배당,무해약환급금형)'과 '삼성 4180 인생대표 건강보험(무배당,무해약환급금형)'을 8일부터 판매한다고 7일 밝혔다.

삼성생명이 8일부터 판매하는 '삼성 1540 청춘대표 건강보험(무배당,무해약환급금형)'과 '삼성 4180 인생대표 건강보험(무배당,무해약환급금형)'. 삼성생명 AD 원본보기 아이콘

이 상품은 만 15세부터 40세까지는 '삼성 1540 청춘대표', 41세부터 80세까지는 '삼성 4180 인생대표'로 구분해 연령대별 위험 특성과 보장 수요를 반영했다.

먼저 삼성 1540 청춘대표는 청년층의 보장 수요를 반영해 암·뇌혈관·허혈심장질환 등 3대 질병 진단 시 보험료를 지원하는 '3대질병진단보험료납입지원특약'을 신설했다. 또한 치아치료, 생활재해, 청년 스트레스 질환 등 실생활 중심 보장을 강화하는 한편 초기 1년 이내 진단보험금 감액 기준을 완화했다.

삼성 4180 인생대표는 고연령층의 주요 관심 영역인 치매 보장을 중심으로 경증 이상 치매 진단, 치료비, 통원 치료 등을 보장한다. '치매통합치료비특약' 가입 시 알츠하이머 표적치료제인 레켐비 치료비도 보장한다. 당뇨 이력을 고려해 당뇨 진단 이후 치매가 발생하면 보험금을 2배로 지급하는 특약을 통해 보장을 강화했다.

이번 상품은 기존 3.10.5 간편고지에 당뇨 관련 고지를 추가한 3.10.5.5 유형을 도입해 최근 5년 이내 당뇨 이력이 없는 경우 기존 간편고지 상품 대비 할인된 보험료로 가입할 수 있다.

아울러 삼성생명의 삼성 The퍼스트 건강보험, 삼성 New플러스원 건강보험과 함께 가족결합할인이 적용된다. 가족과 함께 월 납입 보험료 4만원 이상 가입 시 월 보험료의 5%를 할인받을 수 있다. 적용되는 가족 범위는 피보험자 본인의 배우자 또는 직계존비속이다.

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이와 함께 삼성생명이 직접 운영하는 '건강케어센터'에서 세대별 특화 서비스도 제공된다. 삼성 1540 청춘대표는 다이어트, 운동, 임신, 출산 피부건강 상담을, 삼성 4180 인생대표는 요양기관 및 요양병원 입소, 장기요양등급 관련 전문상담을 지원한다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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