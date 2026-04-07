대한항공, '공항 미리보기' 서비스 국내 공항 10곳으로 확대
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주차·혼잡도 등 실시간 정보 제공
마중 요청 기능 등 편의성 강화
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이 모바일 애플리케이션(앱)의 핵심 기능인 '공항 미리보기' 서비스 범위를 대폭 넓힌다. 기존 인천국제공항에 국한됐던 서비스를 취항 중인 국내선 전 공항으로 확대해 이용객 편의를 높인다는 방침이다.
대한항공 공항 미리보기 예시 화면. 대한항공
대한항공은 공항 미리보기 서비스 대상 공항을 인천을 포함해 김포, 김해, 제주, 대구, 청주, 울산, 광주, 여수, 사천 등 총 10곳으로 확대한다고 7일 밝혔다. 이번 개편은 기존 인천국제공항공사의 데이터에 한국공항공사의 공공데이터를 추가로 연동하면서 가능해졌다.
이 서비스를 이용하면 공항 방문 전 주차 가능 대수와 시간대별 예상 혼잡도, 탑승구까지의 이동 시간 등을 실시간으로 확인할 수 있다. 특히 대한항공만의 차별화된 기능인 '마중 요청'을 통해 가족이나 지인에게 도착 시간과 출구 정보를 문자메시지나 메신저로 간편하게 공유할 수 있는 것이 특징이다.
해당 서비스는 대한항공 항공권을 예약한 고객의 경우 앱 홈 화면의 여행 정보에서 자동으로 확인할 수 있으며 앱 하단의 출도착·스케줄 메뉴를 통해서도 이용할 수 있다.
대한항공 관계자는 "모바일 앱에서 국내 공항 정보를 상세히 제공해 고객 편의성을 한층 높였다"며 "앞으로도 디지털 환경 변화에 맞춰 모바일 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
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