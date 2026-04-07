주차·혼잡도 등 실시간 정보 제공

마중 요청 기능 등 편의성 강화

대한항공 대한항공 close 증권정보 003490 KOSPI 현재가 23,150 전일대비 150 등락률 +0.65% 거래량 985,297 전일가 23,000 2026.04.07 09:12 기준 관련기사 숨죽인 MBK, 달리는 한앤컴퍼니…투자회수 '랠리' 부다페스트 매일 직항 뜬다…오스트리아 운수권은 주 4회→21회로 아시아나 "5월까지 국제선 14편 운항 줄여"…항공업계 비상경영 확산 전 종목 시세 보기 이 모바일 애플리케이션(앱)의 핵심 기능인 '공항 미리보기' 서비스 범위를 대폭 넓힌다. 기존 인천국제공항에 국한됐던 서비스를 취항 중인 국내선 전 공항으로 확대해 이용객 편의를 높인다는 방침이다.



대한항공 공항 미리보기 예시 화면. 대한항공 AD 원본보기 아이콘

대한항공은 공항 미리보기 서비스 대상 공항을 인천을 포함해 김포, 김해, 제주, 대구, 청주, 울산, 광주, 여수, 사천 등 총 10곳으로 확대한다고 7일 밝혔다. 이번 개편은 기존 인천국제공항공사의 데이터에 한국공항공사의 공공데이터를 추가로 연동하면서 가능해졌다.



이 서비스를 이용하면 공항 방문 전 주차 가능 대수와 시간대별 예상 혼잡도, 탑승구까지의 이동 시간 등을 실시간으로 확인할 수 있다. 특히 대한항공만의 차별화된 기능인 '마중 요청'을 통해 가족이나 지인에게 도착 시간과 출구 정보를 문자메시지나 메신저로 간편하게 공유할 수 있는 것이 특징이다.



해당 서비스는 대한항공 항공권을 예약한 고객의 경우 앱 홈 화면의 여행 정보에서 자동으로 확인할 수 있으며 앱 하단의 출도착·스케줄 메뉴를 통해서도 이용할 수 있다.



대한항공 관계자는 "모바일 앱에서 국내 공항 정보를 상세히 제공해 고객 편의성을 한층 높였다"며 "앞으로도 디지털 환경 변화에 맞춰 모바일 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

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최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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