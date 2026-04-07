강원도, 국가유산 재난 대응 체계 강화

강원특별자치도는 산불 등 각종 재난으로부터 도내 국가유산을 보호하기 위해 안전관리 체계 구축부터 대응, 복구까지 전 과정을 아우르는 역량을 강화하고 있다고 7일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

도는 재난 취약 국가유산 36개소에 총사업비 35억원을 투입해 소방 설비 등 방재시스템 인프라를 구축하고, 기존 방재시스템이 설치된 208개소에 9억원을 투입해 유지관리를 실시하고 있다. 이를 통해 훼손에 선제 대응하고 피해 확산을 차단할 방침이다.

소방 및 방범 설비 등을 설치하는 방재시스템 인프라 구축 사업은 국가유산 및 전통사찰 9개소, 도지정 문화유산 27개소에 추진하고 있으며, 또한 국가유산 및 전통사찰 103개소, 도지정문화유산 105개소에 대해 기존에 구축한 방재시스템을 유지관리하고 있다.

국가유산 재난 피해 예방을 위한 상시 안전관리 체계의 일환으로 국가유산 돌봄사업, 안전경비원 배치 및 사계절 안전점검을 추진하고 있다.

국가유산 돌봄사업은 강원역사문화연구원 내 강원문화유산돌봄센터에서 수행하는 사업으로 23억원을 투입해 도내 국가유산 599개소를 3개 권역(9개팀, 영서2·영동4·남부3)으로 나누어 상시 모니터링과 일상관리, 경미수리를 수행하고 있다.

국가유산 안전경비원 배치 사업은 도내 중요 국가유산 9개소에 30명을 배치하며 10억원을 투입해 24시간 밀착감시, 재난 예방, 재난 시 초기대응을 추진하고 있다.

사계절 안전점검은 해빙기(겨울), 풍수해(여름), 산불(봄·가을) 취약 시기에 국가유산청·도·시군 담당자와 방재설비 등을 점검하며, 안전경비원 및 시군 담당자에 대한 안전관리 교육을 실시하고 있다.

아울러 재난 발생 시에는 국가유산 돌봄사업을 통해 피해 우려 지역에 대한 긴급 조사와 방염·방수포 설치 등 응급 조치를 실시하고, 피해 발생 시에는 신속한 보수와 복구 지원을 통해 재난 대응 체계를 강화할 계획이다.

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정연길 강원특별자치도 문화체육국장은 "국가유산은 훼손 시 원형 복원이 어려운 만큼 사전 예방과 신속 대응이 핵심"이라며, "일상관리와 재난 대응 체계를 균형 있게 운영해 안전관리 수준을 높이겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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