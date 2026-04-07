4월30일까지 하이브리드 차량 대상 진행

30만원 주유권 및 보증 보험료 지원

코오롱모빌리티그룹이 운영하는 프리미엄 수입 인증중고차 플랫폼 '702 코오롱 인증중고차'가 고유가 시대 유류비 부담을 낮추기 위한 특별 기획전을 연다.

702 4월 하이브리드 기획전 진행 사진. 코오롱모빌리티그룹 AD 원본보기 아이콘

코오롱모빌리티그룹은 오는 30일까지 BMW 등 프리미엄 하이브리드 차량을 대상으로 '702 Hi, Hybrid' 기획전을 진행한다고 7일 밝혔다. 이번 행사는 합리적인 가격으로 수입차를 구매하려는 소비자들에게 유류비 절감 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

기획전 기간 중 하이브리드 차량을 구매하는 모든 고객에게는 30만원 상당의 주유권이 지급된다. 하이브리드 모델은 내연기관 차량보다 연비가 평균 30~40% 높아 장기적인 경제성이 뛰어나다는 평가를 받는다.

사후 관리 서비스도 강화했다. 702 보증 연장 서비스 가입 시 최대 6개월 또는 1만km까지 보증을 받을 수 있으며 성능보증보험료 20만원 지원 혜택이 제공된다. 702 지정 수리업체를 통해 배터리 상태와 전기 모터 성능 등 하이브리드 전용 항목에 대한 전문 검수와 품질 보증을 받을 수 있다.

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코오롱모빌리티그룹 관계자는 "하이브리드 차량은 경제성과 친환경을 동시에 실현할 수 있는 합리적인 선택"이라며 "이번 기획전을 통해 프리미엄 차량을 부담 없이 구매하고 장기적으로도 경제적인 운행이 가능하도록 지원하겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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