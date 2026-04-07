"돈 떼이고 불공정계약 당했다고 참지 마세요"…프리랜서 무료 법률상담 'SOS' 떴다

프리랜서와 플랫폼 종사자를 위한 무료 온라인 법률 상담 창구가 새로 마련됐다.

노사발전재단은 프리랜서 등 노무제공자의 권익 보호와 법률 서비스 접근성 강화를 위해 온라인 상담 서비스 '프리랜서SOS'를 개설했다고 7일 밝혔다.

그동안 재단은 전국 근로자이음센터를 통해 취약노동자를 대상으로 법률 상담과 교육, 고용노동서비스 연계 등을 제공해왔다. 다만 상담이 센터 방문 중심으로 이뤄지면서 시간과 장소 제약이 있다는 지적이 있었다.

이에 재단은 불공정 계약, 미수금, 저작권 침해 등 다양한 법률 문제를 겪는 프리랜서를 지원하기 위해 온라인 상담을 도입했다. 오프라인 상담도 지역별 '법률상담 DAY'를 통해 병행 운영한다.

'프리랜서SOS'는 카카오채널을 통해 운영되며 별도 신청 절차 없이 월요일부터 토요일까지 이용할 수 있다. 상담을 신청하면 24시간 이내 전담 변호사가 일대일로 무료 답변을 제공한다.

AD

박종필 노사발전재단 사무총장은 "시간을 내기 어려운 프리랜서들도 언제 어디서나 상담을 받을 수 있도록 온라인 창구를 마련했다"며 "이를 통해 노동 권익 보호가 한층 강화되기를 기대한다"고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>