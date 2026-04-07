차량 2부제 시행 맞춰 특별 수송대책 가동



혼잡역 안전관리·대중교통 이용 캠페인 병행

중동 정세 불안에 따른 국제 유가 상승으로 시민들의 교통비 부담이 커지는 가운데 부산교통공사가 특별 수송대책을 마련하고 본격 시행에 들어간다.

부산교통공사는 오는 8일부터 시행되는 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 차량 5부제에 맞춰 출퇴근 시간대 시민 편의를 높이기 위한 대응책을 추진한다고 전했다.

공사는 이날부터 도시철도 1∼3호선 열차를 출퇴근 시간대에 하루 총 16회 증편한다. 노선별로는 1호선과 2호선 각각 4회, 3호선은 8회 추가 운행해 혼잡 완화에 나선다.

또 혼잡 시간대 승객 동선 관리와 질서 유지를 강화하기 위해 주요 혼잡한 역인 서면역과 연산역에 도시철도 보안관과 사회복무요원 등 안전 인력을 집중 배치할 계획이다.

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이와 함께 공사는 범시민적 에너지 절약 참여를 유도하기 위한 대중교통 이용 활성화 캠페인도 전개한다. 4월 한 달간 주요 역사에서 '자원 안보 위기 극복 도시철도 이용 활성화 캠페인'을 진행하고, 오는 15일에는 서면역 일대에서 부산시버스운송사업조합과 함께 '세계 대중교통의 날(4월 17일)' 기념 합동 캠페인을 펼칠 예정이다.

이병진 부산교통공사 사장은 "고유가로 인한 자원 위기 상황에서 대중교통의 역할이 어느 때보다 중요하다"며 "시민들이 안전하고 편리하게 도시철도를 이용할 수 있도록 안정적인 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어 "대중교통 이용 확대를 통해 자원 위기 극복에 시민들의 적극적인 동참을 부탁드린다"고 덧붙였다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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