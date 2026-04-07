한화운용 '한화K방산조선원전펀드', 순자산 1000억 돌파

설정 후 수익률 64.31%

최근 3개월 37.84%

한화자산운용은 '한화 K방산조선원전펀드'의 순자산총액이 1000억원을 돌파했다고 7일 밝혔다.

한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 한화K방산조선원전펀드의 순자산총액은 지난 3일 1021억원을 기록했다. 지난해 8월14일 출시 이후 약 8개월 만이다.

이는 최근 글로벌 분쟁이 지속됨에 따라 상대적으로 지정학 리스크에 방어력이 있는 실적 성장주에 투자하려는 수요가 잇따른 영향으로 풀이된다. 이란 전쟁이 본격화된 최근 1개월 새 KOSPI가 3.72% 하락한 반면, 한화K방산조선원전펀드는 2.26% 상승했다. 설정 이후 수익률은 64.31%, 최근 3개월 수익률은 37.84%(3일, 자펀드 기준)로 집계됐다.

펀드는 글로벌 시장에서 대한민국이 강력한 비교우위를 가진 3대 핵심 수출 산업 K방산, 조선, 원전에 집중적으로 투자한다. 지난 2월 말 기준 주요 구성종목은 ▲현대건설 ▲한국항공우주 ▲두산에너빌리티 ▲한화에어로스페이스 ▲현대로템 ▲한화시스템 ▲HD한국조선해양 ▲LIG넥스원 ▲삼성중공업 ▲한화오션 등이다. 산업별 비중은 방산 42.0%, 조선 22.6%, 원전 35.5% 수준이다.

최영진 한화자산운용 최고마케팅책임자(CMO)는 "' PLUS K방산 PLUS K방산 close 증권정보 449450 KOSPI 현재가 75,610 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 76,695 2026.04.07 개장전(20분지연) 관련기사 한화운용, RIA 계좌 추천 ETF 3종 제시 한화운용, 투자전략 홍콩에 수출…핵심제조 ETF 美 상장 추진 힘빠진 방산株, 잘나가던 ETF도 부진 전 종목 시세 보기 ' ETF로 국내 증시에서 K방산 투자를 선도한 '방산 명가'로서 시장을 움직일 지정학적 판도 변화를 유심히 추적해 출시한 상품이 바로 '한화K방산조선원전펀드'"라며 "최근 극심한 변동장 속에서도 빠르게 순자산총액 1000억을 돌파할 수 있었던 것은 'K방조원'이 글로벌 공급망 재편이라는 큰 변화 속에서 압도적인 경쟁력으로 입지를 다지고 있는 구조적 성장산업이기 때문"이라고 전했다.

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이어 "'K방조원'은 거대한 시대적 흐름에 올라탄 장기 성장 테마일 뿐만 아니라 지정학적 갈등에 대한 방어력도 일정 수준 갖춘 만큼, 단기로 접근하기보다 연금 계좌 등을 활용해 꾸준히 투자하는 것을 추천한다"고 덧붙였다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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