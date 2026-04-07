KB운용 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF' 순자산 7000억 돌파

개인순매수 800억 넘어서

연금·개인자금 유입 지속

KB자산운용은 ' RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 close 증권정보 0162Z0 KOSPI 현재가 9,960 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,860 2026.04.07 개장전(20분지연) 관련기사 KB운용 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50', 순자산 5000억 돌파 KB운용, 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF' 순자산 3천억 돌파 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 7000억원을 넘어섰다고 7일 밝혔다.

특히 개인순매수 규모가 800억원을 넘어선 것으로 나타났다. 이 같은 흥행에 대해 KB운용 측은 안정성과 성장성을 동시에 고려한 상품 구조와 뛰어난 비용 경쟁력이 작용한 결과라고 설명했다.

'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50' ETF는 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입해 총 50% 비중으로 투자하고, 나머지 50%는 단기 국고채 등 우량 채권에 투자하는 채권혼합형 상품이다. 인공지능(AI) 반도체 핵심 기업에 집중 투자하면서도 채권을 통해 변동성을 완화한 점이 특징이다.

퇴직연금(DC·IRP) 규정상 안전자산으로 간주돼 주식형 ETF 등 위험자산 투자 한도가 70%로 제한되는 연금 계좌에서도 100% 편입이 가능하다. 또 퇴직연금 계좌뿐 아니라 일반 주식 계좌와 개인종합자산관리계좌(ISA)에서도 매매할 수 있다.

총보수는 연 0.01%로 비용 경쟁력 측면에서도 매력적이다. 장기 투자 비중이 높은 연금 투자자 입장에선 보수가 낮을수록 비용 부담을 줄일 수 있다.

AD

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50' ETF는 연금 투자에 적합한 구조와 낮은 보수를 바탕으로 개인과 연금 자금을 동시에 흡수하고 있다"며 "이 ETF를 활용하면 반도체 대표 기업의 성장성과 채권의 안정성을 동시에 확보하면서 비용 부담까지 낮출 수 있다"고 설명했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>