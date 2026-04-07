석유 다소비 업종인 석유화학·정유·시멘트 기업 50개사가 원전 한 달 발전량에 해당하는 규모의 석유 사용을 줄이기로 했다.

기후에너지환경부는 대기업과 금융사, 경제단체를 중심으로 승용차 5부제가 자율적으로 시행되며 에너지 절약 정책에 힘을 보태고 있다고 7일 밝혔다.

현재 삼성, SK, 현대차, 포스코, 롯데, 한화, HD현대, GS, CJ 등 주요 대기업 집단과 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 금융지주를 포함한 금융사들이 참여하고 있다. 대한상공회의소, 한국경영자총협회, 한국무역협회 등 경제단체와 오리온, 셀트리온, 삼천리 등 중견기업, 한양대·경남대 등 일부 대학도 동참했다.

22일 서울 시내 한 주유소 앞에 유가가 게시돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기후부가 지난달 25일 자율 참여를 요청한 이후 열흘 만인 지난 3일 기준 약 50개 민간 기업과 단체가 승용차 5부제에 참여한 것으로 집계됐다.

석유 다소비 업종도 에너지 절감에 나섰다. 시멘트, 정유, 석유화학 업종 대표 기업 50곳은 지난해 석유 사용량 393만toe(석유환산톤·석유 1t의 에너지양) 대비 올해 3.3%인 13만toe를 줄이겠다는 계획을 제출했다.

이는 약 610GWh(기가와트시) 규모로, 원전을 한 달가량 가동해야 생산할 수 있는 에너지에 해당한다. 기업들은 설비 가동 조정, 절약시설 투자, 폐열 활용, 공정 효율 개선 등을 주요 이행 수단으로 제시했다.

정부는 절감 목표를 달성한 기업에 대해 에너지 절약 시설 설치 자금을 우선 지원할 방침이다. 기업 임직원들도 점심시간 소등, 적정 실내온도 유지, 카풀, 자전거 이용 등 생활 속 절약 실천에 참여하고 있다.

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박덕열 기후부 수소열산업정책관은 "고유가 상황에서도 에너지 절약에 자발적으로 참여한 기업과 단체가 많아 고무적"이라며 "승용차 부제와 에너지 절약이 전방위로 확산하도록 노력하겠다"고 말했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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