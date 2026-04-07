광명문화재단, 10~11일 ‘2026 한내천 봄꽃축제’ 개최

포토존·버스킹·피크닉존 등 다채로운 봄맞이 프로그램 마련

낮에는 꽃길, 밤에는 낭만 가득한 포차거리와 공연의 향연

경기 광명시 한내천에 봄의 설렘과 여유가 흐르는 축제가 열린다.

광명문화재단, 10~11일 ‘2026 한내천 봄꽃축제’ 개최 포스터. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

(재)광명문화재단(대표이사 송은영)은 오는 10일과 11일 이틀간 한내천과 소하 상업지구 일대에서 '2026 한내천 봄꽃축제'를 개최한다.

한내천 봄꽃축제는 매년 벚꽃과 개나리가 만개하는 시기에 맞춰 열리는 광명의 대표적인 봄 축제다. 특히 인근 상업지구와 협업으로 풍성한 볼거리와 먹거리, 즐길 거리를 제공해 왔다.

올해 축제는 '봄꽃'이라는 주제를 더욱 선명하게 살렸다.

광명시민정원사 협동조합이 참여해 화사한 봄꽃 테마 포토존을 꾸미고, 시민들이 직접 꽃의 아름다움을 느끼는 화훼 체험 프로그램도 운영한다.

축제는 낮부터 밤까지 다채로운 매력으로 채워진다.

따스한 햇살 아래 여유를 즐기는 '소풍 공간(피크닉 존)'과 아기자기한 공예품, 꽃과 화분을 만나는 '벼룩시장(플리마켓)'이 상시 운영된다.

해가 저무는 저녁 시간에는 감미로운 버스킹 공연과 낭만적인 '포차거리'가 어우러져, 맛있는 음식과 함께 봄밤의 정취를 만끽할 수 있다.

축제는 누구나 별도 신청 없이 자유롭게 참여할 수 있다. 화훼 체험 프로그램은 현장에서 신청받는다.

자세한 행사 프로그램과 일정은 광명문화재단 누리집(gmcf.or.kr)에서 확인하거나 광명문화재단 지역문화팀(02-2621-8855)으로 문의하면 안내받을 수 있다.

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송은영 대표이사는 "바쁜 일상에서 잠시 숨을 고르고, 가족·이웃·친구와 함께 한내천의 흐드러진 봄꽃 사이를 거닐며 여유를 만끽하길 바란다"며 "앞으로도 지역 자원을 활용한 계절 축제를 시민 누구나 누리도록 열린 소통의 장으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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