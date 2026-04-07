마코 로봇 인공관절 수술 환자 경과 확인



수술 이후 관리까지 이어지는 진료 강조

로봇 무릎수술 4000례를 기록한 부산힘찬병원이 치료 성과를 넘어 환자들의 삶의 질 회복에 주목하고 있다.

부산힘찬병원에서 마코(MAKO) 로봇 무릎 인공관절 수술 4000례를 기록했던 환자가 최근 외래 진료를 위해 다시 병원을 찾았다.

환자는 지난 6일 내원해 수술을 집도한 김정호 병원장과 함께 회복 상태를 점검하고, 의료진 및 직원들과 간단한 기념 촬영을 진행했다. 이번 방문은 수술 이후 환자가 어떤 과정을 거쳐 일상으로 복귀하는지를 확인하는 '진료의 연속성' 측면에서 의미를 갖는다.

마코 4000례 환자(중앙 좌측)와 김정호병원장(중앙 우측) 등 관계자들이 기념촬영하고 있다. 부산힘찬병원 제공 AD 원본보기 아이콘

병원 측은 수술 건수 자체보다 환자의 회복 과정과 삶의 변화에 주목하고 있다고 설명했다. 부산힘찬병원은 2021년 마코 로봇 인공관절 수술 시스템 도입 이후 3차원 CT 기반 분석을 통해 환자별 맞춤 수술을 시행해 왔다. 사전 계획에 따라 절삭 범위를 설정하고 로봇이 이를 보조하는 방식으로, 계획과 실제 수술 간 오차를 줄이는 데 중점을 두고 있다.

이 같은 정밀 수술은 특히 퇴행성 관절염 말기 환자에게 중요하다. 무릎 관절 손상과 함께 하지 정렬이 틀어진 경우가 많아 단순한 관절 치환을 넘어 정렬 교정까지 병행돼야 하기 때문이다. 정렬이 안정적으로 맞춰질 경우 체중 부하가 고르게 분산되며, 수술 이후 관절 기능 유지에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

병원 관절의학연구소 분석에 따르면 로봇 인공관절 수술은 수술 시간, 출혈량, 초기 관절 가동 범위 등에서 기존 수술과 차이를 보였으며, 환자 설문에서는 통증 감소와 보행 회복 등 일상 기능 개선이 주요 체감 효과로 나타났다.

4000례 환자인 김모 씨는 "수술 전에는 통증으로 걷기조차 힘들었지만, 지금은 통증이 많이 줄어 산책을 즐길 수 있을 정도로 일상이 회복됐다"고 전했다.

인공관절 수술은 단회적 치료가 아닌 장기적 관리가 필요한 치료다. 인공관절이 20년 이상 유지되는 경우가 많은 만큼, 수술 이후 재활과 경과 관찰도 중요한 치료 과정으로 이어진다.

이에 부산힘찬병원은 외래 진료뿐 아니라 가정방문 서비스를 병행하며 환자의 회복과 일상 적응 과정을 지속적으로 관리하고 있다. 최근에는 부산뿐 아니라 울산·경남, 포항, 울릉도 등 인근 지역 환자들의 방문도 이어지고 있다.

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김정호 병원장은 "인공관절 수술은 수술 자체보다 이후 회복 과정이 더 중요한 치료"라며 "환자가 일상으로 돌아가는 전 과정을 의료진이 함께 관리하는 것이 핵심"이라고 강조했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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