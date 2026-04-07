바이-터보 T-하이브리드 퍼포먼스의 911 최상위 모델

포르쉐가 브랜드 아이코닉 모델 911의 새로운 최상위 모델 '신형 911 터보 S'를 국내 공식 출시한다.

911 터보 S 카브리올레, 911 터보 S 쿠페. 포르쉐코리아 AD 원본보기 아이콘

911 터보 S는 쿠페와 카브리올레 두 모델로 출시되며 오는 5월부터 국내 고객 인도를 시작한다고 포르쉐 코리아는 7일 밝혔다.

탁월한 성능, 장거리 주행 편의성, 고급스러운 디자인, 일상적 실용성을 모두 갖춘 포르쉐 911 터보 S는 끊임없는 혁신을 통해 스포츠카의 새로운 기준을 제시해왔다. 이번에 새롭게 출시하는 신형 911 터보 S는 모든 영역에서 그 기준을 더욱 끌어올리며 위대한 유산을 이어간다.

신형 911 터보 S는 새롭게 개발된 고성능 파워트레인을 탑재해 총 시스템 출력 711마력 (PS), 최대토크 81.6kg·m을 발휘하며 역대 양산형 911 중 가장 강력한 성능을 자랑한다. 400V 시스템의 혁신적이고 경량화된 T-하이브리드 시스템으로 이전 세대보다 61마력(PS) 더 향상된 출력을 제공하며 정지상태에서 100km/h까지 가속하는 데 단 2.5초, 최고 속도는 322km/h에 달한다.

특히, 2개의 전동식 배기 가스 터보 (eTurbo)와 새로운 3.6리터 박서 엔진을 결합해 즉각적 응답성과 폭발적 가속력을 발휘하며, 뉘르부르크링 노르트슐라이페에서 이전 모델 대비 약 14초 단축된 7분 3초 92의 랩 타임을 기록하기도 했다.

새로운 타이어는 건조 노면에서의 핸들링을 더 향상시키고 젖은 노면에서도 안정적인 성능을 유지한다. 리어 액슬에는 이전보다 10mm 넓어진 325/30 ZR 21, 프런트 액슬에는 이전과 동일한 255/35 ZR 20 타이어가 장착된다.

또한, 전자유압식 포르쉐 다이내믹 섀시 컨트롤 (ehPDCC), 포르쉐 트랙션 매니지먼트 (PTM) 사륜구동 시스템, 포르쉐 세라믹 컴포지트 브레이크 (PCCB)를 장착해 뛰어난 안정성과 민첩성을 갖춰 트랙 주행은 물론, 일상 주행 환경에서도 탁월한 성능을 발휘한다. 새로운 지능형 액티브 에어로다이내믹은 주행 상황에 따라 냉각 성능과 공기저항을 최적으로 제어한다.

911 터보 S. 포르쉐코리아 원본보기 아이콘

신형 911 터보 S는 포르쉐의 크로스-시리즈 터보 디자인 전략을 반영한다. 터보 모델 전용 컬러인 터보나이트 (Turbonite)가 크레스트, 차량 후면 'Turbo S' 레터링, 리어 윙 슬랫 등에 적용된다. 카레라 모델 대비 넓어진 차체와 트랙, 리어 사이드 섹션의 공기 흡입구, 티타늄 배기 시스템은 최상위 모델의 차별성을 더욱 강조한다.

인테리어 역시 터보나이트 컬러 액센트가 특징이며 도어 패널, 스티어링 휠, 대시보드, 센터 콘솔 주변에 컬러 포인트를 적용해 터보 모델의 정체성을 강조한다. 네오다임 (Neodyme) 트림과 결합된 카본 구조의 트림 스트립, 천공 초극세사 헤드라이너로 고급스러운 디자인을 완성했다. 또한, 어댑티브 18방향 스포츠 시트 플러스가 장착되며, 헤드레스트에는 'Turbo S' 레터링이 각인된다. 시트 표면과 도어 패널에 새겨진 터보 S 전용 엠보싱은 최초의 911 터보 930 디자인을 현대적으로 재해석했다.

이 밖에도 혁신적인 조명 기능으로 야간 주행 시 안정성을 높이는 틴티드 HD매트릭스 LED 헤드라이트를 기본사양으로 장착한다. 또한, 타이어 온도가 표시되는 스포츠 크로노 패키지, 특별 세팅된 PASM 서스펜션, PDCC 전자유압식 롤 서포트, 티타늄 스포츠 배기 시스템도 모두 기본 사양으로 적용된다.

911 터보 S 내장. 포르쉐코리아 원본보기 아이콘

포르쉐 익스클루시브 매뉴팩처 (Porsche Exclusive Manufaktur)를 통한 폭 넓은 개인화가 가능하다. 100개 이상의 외관 컬러와 카본 경량 루프, 최초로 도입된 카본 소재 경량 와이퍼 암 등 다양한 옵션을 제공하며, 실내 장식 스티칭부터 차량 키까지 취향에 맞춰 세밀하게 구성할 수 있다.

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신형 911 터보 S 쿠페와 카브리올레의 국내 판매 가격은 부가세를 포함해 각각 3억 4270만 원, 3억 5890만 원이다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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