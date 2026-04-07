자원 안보 위기 경보 해제 시까지 시행

전통시장 인근 등 33개소는 정상 운영

서울시가 8일부터 공영주차장 승용차 5부제를 실시한다. 중동전쟁 장기화에 따른 자원 안보 위기 '경계' 단계 발령에 따라 에너지 절약 분위기를 확산하고 대중교통 이용을 유도하기 위함이다.

차량 5부제 자료사진. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

7일 서울시에 따르면 승용차 5부제는 서울시 내 공영주차장 75개소에 대해서 내일(8일)부터 자원 안보 위기 경보 해제 시까지 시행한다.

적용 차량은 10인승 이하 승용자동차로 월요일(1, 6) 화요일(2, 7) 수요일(3, 8) 목요일(4, 9) 금요일(5, 0) 등 차량번호 끝자리 숫자를 기준으로 요일별 주차장 입차가 제한된다. 토·일요일 및 공휴일은 적용하지 않는다.

다만 서울시는 전통시장, 주거밀집지역 등 시민 생활과 밀접한 지역에 대해서는 민생 불편을 최소화할 수 있도록 운영할 방침이다. 특히 지역경제에 미치는 영향을 고려해 상권 이용에 지장이 없도록 시행한다.

전통시장 인근, 주요 상권, 주거 밀집 등 5부제 미시행 33개소는 정상 운영되므로 평상시와 같이 공영주차장을 이용할 수 있다.

장애인(동승 포함), 국가유공자, 임산부, 미취학 유아 동승 차량과 의료·소방 등 특수 목적 차량은 5부제에서 제외된다. 전기차와 수소차는 입차가 허용되나, 경차와 하이브리드 차량은 에너지 절약 동참 차원에서 5부제 대상에 포함된다.

관리 방법은 주차장 주차관제 시스템을 통한 차량번호 인식 및 입차 자동 제한 등이 있다. 출입 차단기가 없는 주차장은 현장 관리 인력을 배치해 통제·안내를 시행할 예정이다.

공영주차장 정기권 이용자에 대한 안내도 시행한다. 기존에 판매된 4월 정기권은 출입 제한에서 제외하되 5월 정기권 판매분부터는 5부제 이행 동의를 받은 후 판매할 계획이다.

AD

서울시는 주차정보안내시스템과 누리집 등을 통해 시민 안내를 실시하고, 주요 주차장 27개소에서 서울시설공단과 합동 캠페인을 전개할 예정이다. 아울러 현장 불시 점검반을 편성해 취약 시간대 모니터링도 병행한다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>