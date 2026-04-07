시흥시, 자동차 탄소중립포인트 최대 10만원 지급
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기존 주행거리 대비 주행거리 줄여
탄소배출 감축에 기여하는 실천제도
경기 시흥시는 자동차 주행거리 감축을 통해 온실가스 저감에 이바지한 시민에게 인센티브를 지급하는 '자동차 탄소중립포인트제' 사업을 총 1750만원의 예산을 편성해 추진하고, 지난 6일부터 10일까지 2차 참여자를 추가 모집한다.
자동차 탄소중립포인트 참여자 모집 포스터. 시흥시 제공
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'자동차 탄소중립포인트제'는 참여 전 일평균 주행거리와 참여 기간의 일평균 주행거리를 비교해 감축 실적에 따라 2만원에서 최대 10만원까지 인센티브를 지급하는 제도다. 대상은 12인승 이하 비사업용 승용ㆍ승합차 소유자다.
올해 총 모집 인원은 440명으로, 지난 3월 1차 모집에서 275대가 신청을 완료했다. 이번 2차 모집에서는 잔여 인원 165명을 추가 모집한다. 참여를 희망하는 시민은 탄소중립포인트 자동차 누리집을 통해 신청할 수 있다.
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양순필 환경국장은 "시민의 자발적인 참여가 온실가스 감축이라는 실질적인 성과로 이어지고 있는 만큼, 이번 기회에 더 많은 시민이 동참해 탄소중립 실천에 적극 참여해 주길 바란다"고 말했다.
시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
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