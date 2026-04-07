생애 주기별 맞춤 보장 통합 관리

만 15세부터 90까지 가입 가능

현대해상은 고객의 생애 주기에 따라 필요한 보장을 유연하게 구성할 수 있는 신상품 '인생의품격종합보험'을 출시했다고 7일 밝혔다.

현대해상이 7일 출시한 '인생의품격종합보험'. 현대해상 AD 원본보기 아이콘

최근 평균수명 증가와 함께 생애 주기별 대비해야 할 위험의 종류와 규모가 다양해지면서, 시기별로 필요한 보장도 달라지고 있다. 이에 현대해상은 하나의 보험으로 생애 전반의 보장자산을 통합 관리할 수 있도록 차별화된 상품을 출시했다. 경제 활동기에는 보장을 강화하고, 은퇴 이후에는 생활 여건에 맞춰 보장을 조정할 수 있도록 했다.

이 상품은 ▲ 경제활동기와 은퇴 이후를 고려해 보장을 탄력적으로 구성할 수 있는 '복층형 구조' ▲ 납입 완료 시점에 다른 보장으로 전환할 수 있는 '전환형 구조' ▲ 가입 이후 최신 의료기술 등 새롭게 개발되는 신담보를 추가할 수 있는 '중도부가특약 서비스'를 담아 고객의 선택 폭을 넓혔다.

특히 전환형 구조는 사망담보의 해약환급금을 활용하여 은퇴 이후 필요한 보장으로 전환할 수 있는 제도다. 고객은 가입 시 최대 2개 전환 패키지를 선택할 수 있으며, 보험료 납입 완료 1개월 전에 신청하면 별도 심사 없이 전환이 가능하다.

가입 연령은 만 15세부터 최대 90세까지이며, 보험기간은 90세 만기와 100세 만기 중 고객이 선택할 수 있다.

AD

현대해상 관계자는 "개인의 생애 주기에 맞춰 보장을 유연하게 설계하는 것이 장기적인 리스크 관리에 있어 중요하다"며 "현대해상의 '인생의품격종합보험'은 삶의 변화 속에서도 고객의 품격을 함께 지켜나가는 상품"이라고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>