신규 비즈니스 모델 발굴·상품화

차세대 지능형 금융사업 등 협력

LG유플러스와 IBK시스템이 금융 분야에 최적화된 인공지능(AI) 서비스를 개발하기 위해 협력한다.

권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장(오른쪽)과 현권익 IBK시스템 대표이사가 6일 서울 중구 IBK시스템 본사에서 열린 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

양사는 전날 서울 중구 IBK시스템 본사에서 '금융 특화 AI 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 7일 밝혔다. 협약식에는 권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장(부사장), 현권익 IBK시스템 대표이사 등이 참석했다.

LG유플러스의 AI 기술력과 IBK시스템의 금융 도메인 역량을 결합한 '금융 특화 AI 서비스'는 에이전트 형태로 구현된다. 여신 심사, 소상공인 금융 지원 플랫폼 등 실제 금융 현장에 적용돼 업무 효율성과 보안 수준을 끌어올릴 것으로 기대된다.

해당 서비스 개발에는 LG유플러스의 기업 간 거래(B2B) AI 전환(AX) 플랫폼이 활용된다. 이 플랫폼은 기업형 워크에이전트 기반의 지능형 업무 혁신 체계로, LG AI연구원이 개발한 초거대 생성형 AI '엑사원'의 최적화 모델을 탑재했다. 에이전트 코어와 지식관리시스템(KMS), 초거대언어모델 운영(LLMOps() 등 AI 에이전트 구현에 필요한 핵심 기능을 자체 개발해 통합 패키지로 제공한다.

양사는 단순 기술 적용을 넘어 금융 업무 전반의 구조적 혁신을 목표로 협력을 확대한다. 이를 위해 ▲금융 서비스 공동 기획 및 사업 협력 ▲신규 비즈니스 모델 발굴 ▲금융권 서비스 상품화 및 공동 마케팅 ▲차세대 지능형 금융 사업 추진 등 다각적인 협력에 나설 계획이다.

권용현 부사장은 "이번 협력은 금융 산업 전반의 혁신을 이끄는 의미 있는 시너지를 만들어 낼 것"이라며 "대한민국 금융 AI 시장의 새로운 기준을 만들어가는 출발점이 되기를 기대한다"고 말했다.

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현권익 대표는 "양사가 보유한 선도적인 역량을 유기적으로 결합해 차세대 지능형 금융 시장의 새로운 이정표를 세운다는 점에서 의미가 매우 남다르다"며 "앞으로 고객에게 최고 수준의 AI 기반 IT 서비스를 제공하는 든든한 동반자가 될 것"이라고 전했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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