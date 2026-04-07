민생 회복·지역경제 활력 제고 위한 적극 재정 추진

경기 시흥시는 1조8462억원 규모의 2026년도 제1회 추가경정예산안을 편성해 지난 4월 6일 시의회에 제출했다.

시흥시청 전경. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 추경안은 올해 본예산 1조6420억원보다 2042억원(12.4%) 증가한 규모로, 일반회계 1조6053억원, 특별회계 2409억원으로 구성됐다.

시는 정부의 추경 편성 기조에 발맞춰 고유가·고물가 등 대내외 경제 여건 악화로 어려움을 겪고 있는 민생경제 회복과 시민의 평범한 일상을 지키는 데 중점을 두고 예산을 편성했다.

주요 사업은 ▲지역사랑상품권 할인보상금 114억원 ▲노인일자리 지원사업 37억원 ▲운수업계 유가보조금 29억원 ▲대중교통비 환급 지원사업 27억원 등으로, 민생회복과 지역경제를 살리는 예산을 편성했다.

또한, 시민 안전 확보를 위해 ▲침수 우려 하천 자동차단시설 설치 10억원 ▲스마트 도로관리시스템 구축 사업 10억원 ▲교량 및 육교 안전 점검 7억원 ▲교통약자 스마트 횡단보도 및 바닥 신호등 설치 사업 5억원 등을 편성했다.

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한편, 이번 추가경정예산안은 오는 14일부터 24일까지 열리는 '제335회 시흥시의회 임시회'를 통해 24일 최종 확정될 예정이다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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